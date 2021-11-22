Польское общество интересуют другие вопросы помимо мигрантов, которые всё равно направляются в Германию. Правящая партия Польши умело использует миграционный кризис для остановки падения своего рейтинга, рассказал в интервью Украина.ру польский политолог и колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский

Поляков волнует социально-экономическая обстановка в стране, а правительство страны под атакой из Брюсселя — польские суды ЕС не признаёт. Миграционный кризис: Лукашенко объяснил, как Польша обманывает Евросоюз © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

«Есть второй вердикт второго Европейского суда, на этот раз в Страсбурге, о том, что они вообще не признают назначения значительной части польских судей. Так что вот это реальные проблемы у Польши. Естественно, из-за того, что на границе появилось несколько тысяч мигрантов, у правительства в какой-то степени получилось отвлечь внимание общества от совершенно других проблем, которые намного важнее. Это очень выгодно с точки зрения правительства», — сказал Пискорский.

В основном лишьте избиратели, которых сильно волнует защита границ, защита от «белорусской и российской угрозы», действительно сплотились вокруг правящей партии, пояснил эксперт.

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