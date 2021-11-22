Поляков волнует социально-экономическая обстановка в стране, а правительство страны под атакой из Брюсселя — польские суды ЕС не признаёт.
«Есть второй вердикт второго Европейского суда, на этот раз в Страсбурге, о том, что они вообще не признают назначения значительной части польских судей. Так что вот это реальные проблемы у Польши. Естественно, из-за того, что на границе появилось несколько тысяч мигрантов, у правительства в какой-то степени получилось отвлечь внимание общества от совершенно других проблем, которые намного важнее. Это очень выгодно с точки зрения правительства», — сказал Пискорский.
В основном лишьте избиратели, которых сильно волнует защита границ, защита от «белорусской и российской угрозы», действительно сплотились вокруг правящей партии, пояснил эксперт.
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