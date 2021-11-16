Экс-шоумен и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что его платформу должны поддерживать все политические силы, которые выступают за мир, за единство и примирение в Донбассе. Об этом 16 ноября он рассказал в интервью «Телеграфу»

«Сотрудничаем мы практически со всеми. В МФО "НППЕ" в Раде — представители почти всех фракций парламента. Глава нашего МФО — внефракционный народный депутат Виктория Гриб, она из Луганской области, а замглавы объединения — народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш, он из Львовской области… Нет в МФО только представителей "партии войны" — "Европейской солидарности"», — заявил Сивохо.

«Спасательный шнур»: Сивохо рассказал про свои отношения с Зеленским © Facebook Руслана Бортника

Ранее Сивохо заявил, что его беспокоит то, что президент Украины Владимир Зеленский подписывает решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, и берет всю ответственность на себя. На вопрос о том, что именно его беспокоит, Сивохо заявил, что думает, что президента «подставляют».

Кроме того, он заявил, что заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов проявляет все больше интереса к отрицательным решениям по родному Донбассу.