США не нужна сильная Европа, которая могла бы стать соперником и претендентом на демократический престол. Но при всем этом американской поддержки в Польше никто не чувствует, и никто даже не надеется на то, что такую поддержку поляки могли бы получить. Об этом рассказал польский журналист Томаш Мацейчук в интервью изданию Украина.ру

Томаш Мацейчук: поляки борются с новым Рейхом — Брюсселем и немецкими леволибералами © из личного архива Томаша Мацейчука Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.

Эксперт также отметил, что с точки зрения экономики, Германия в 10 раз важнее для Польши, чем США, а поляки «деньги считать умеют».

«Поляки умеют считать деньги, поэтому шансы на возникновение реального бунта, могущего закончиться Полекситом (Polexit), равны нулю, так же как равны нулю шансы на исключение Польши из ЕС, так как в европейском законодательстве нет закона, дающего право исключить страну-члена из Евросоюза», — указал Мацейчук.

Тем не менее Польша и Венгрия являются последними островами национализма, консерватизма и христианства в Европе, являются крепостями традиционных европейских ценностей, исчезновение которых откроет возможность перехода от Европы независимых наций к Соединенным Штатам Европы, заключил собеседник издания.

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