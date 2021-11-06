Украинская певица Ани Лорак была шокирована тем приемом, который ей устроили украинские неонацисты в Одессе, рассказал звездный продюсер из Днепропетровска, работавший с группой «Тату», Филиппом Киркоровым и «Smash!!» Леонид Дзюник в интервью изданию Украина.ру

«Вот приехала недавно Ани Лорак в Одессу выступать, их же украинская Каролинка… Вот она приехала с концертом в Одессу, город, который фактически не имеет к Украине никакого отношения, и ей эти содомиты устроили там психиатрическую больницу! Вот понимаете, в психбольнице открылись все двери!», — возмутился продюсер.

«Политический заказ»: Лорак рассказала, кто устроил ее травлю на Украине © Ани Лорак/Инстаграм

Украинские неонацисты упрекают Лорак за то, что она живет и работает в России, хотя никакого криминала в этом нет и быть не может, уверен Леонид Дзюник.

«Ну и что, что она живет в Москве, здесь композиторы, здесь шикарные студии, здесь больше возможностей для реализации», — подчеркнул он.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.