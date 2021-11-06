«Вот приехала недавно Ани Лорак в Одессу выступать, их же украинская Каролинка… Вот она приехала с концертом в Одессу, город, который фактически не имеет к Украине никакого отношения, и ей эти содомиты устроили там психиатрическую больницу! Вот понимаете, в психбольнице открылись все двери!», — возмутился продюсер.

«Политический заказ»: Лорак рассказала, кто устроил ее травлю на Украине
«Политический заказ»: Лорак рассказала, кто устроил ее травлю на Украине
© Ани Лорак/Инстаграм
По его мнению, для самой артистки эта ситуация стала шоком, резанула «смычком по нервам», хотя она просто поет.

Украинские неонацисты упрекают Лорак за то, что она живет и работает в России, хотя никакого криминала в этом нет и быть не может, уверен Леонид Дзюник.

«Ну и что, что она живет в Москве, здесь композиторы, здесь шикарные студии, здесь больше возможностей для реализации», — подчеркнул он.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.