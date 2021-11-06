«Вот приехала недавно Ани Лорак в Одессу выступать, их же украинская Каролинка… Вот она приехала с концертом в Одессу, город, который фактически не имеет к Украине никакого отношения, и ей эти содомиты устроили там психиатрическую больницу! Вот понимаете, в психбольнице открылись все двери!», — возмутился продюсер.
По его мнению, для самой артистки эта ситуация стала шоком, резанула «смычком по нервам», хотя она просто поет.
Украинские неонацисты упрекают Лорак за то, что она живет и работает в России, хотя никакого криминала в этом нет и быть не может, уверен Леонид Дзюник.
«Ну и что, что она живет в Москве, здесь композиторы, здесь шикарные студии, здесь больше возможностей для реализации», — подчеркнул он.
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