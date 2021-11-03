Звездный продюсер из Днепропетровска, работавший с группой «Тату», Филиппом Киркоровым и «Smash!!» Леонид Дзюник дал интервью изданию Украина.ру, в котором прокомментировал запрет на въезд на Украину российским звездам и оценил потенциальные потери шоу-бизнеса России и Украины от черного списка

— Леонид Алексеевич, есть на Украине такое явление, как запрет на въезд российским артистам, черный список. Насколько я знаю, явление это уникальное, история такого еще не знала, чтобы на уровне целой страны признавались персонами нон грата сразу несколько сотен культурных деятелей соседнего государства. Как вы оцениваете эту меру «борьбы» с Россией?

Леонид Дзюник: кто он © Автор фото Антон Ростовский

Невозможно же себе представить ситуацию, что, скажем, певец Рики Мартин приезжает с выступлением в Великобританию или Аргентину, а его спрашивают: «А чьи Фолклендские или Мальвинские острова?», и если он отвечает, что Аргентины, то его не пускают в Великобританию и наоборот? Разве может быть такое в нормальной стране?

(Фолклендские острова — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Великобритания считает их своей заморской территорией и важным перевалочным пунктом, позволяющим контролировать Южную Атлантику. В Аргентине с этим не согласны и считают территорию своей, но аргентинцы называют острова Мальвинскими — Ред.).

А на Украине… знаете есть такое слово… содомия. Это вот не про ориентацию, а про сознание людей у власти и всего государства. Содомия — вот что реально происходит на Украине.

— А чего Украина подобными культурными запретами хочет добиться?

— Это риторический вопрос! Вернее, вопрос, не имеющий никакого ответа, потому что нормальный, трезво мыслящий человек, пытающийся логически рассматривать ситуацию, он на этот вопрос не сможет ответить, чего же хочет Украина, не пуская артистов.

Вот приехала недавно Ани Лорак в Одессу выступать, их же украинская Каролинка… Ну и что, что она живет в Москве, здесь композиторы, здесь шикарные студии, здесь больше возможностей для реализации.

«Тухлыми яйцами и помидорами»: Лорак пообещали в Одессе «теплый» прием © Ани Лорак/Инстаграм

Я думаю, что для нее это, как бы культурно сказать… смычком по нервам. Вот чего они хотели добиться? Она же просто поет.

Мы много раз с девчонками из группы «Тату» были на Украине: от Харькова до Одессы. С Филиппом Киркоровым объехали всю Украину. И всегда нас принимали на ура, никаких националистических высказываний, даже намеков не было.

Это было в первой половине 2000-х годов, то есть не так давно, чтобы все так сильно могло поменяться. Но сейчас ощущение, что государство превратилось в страну идиотов.

— Вам лично запрещен въезд на Украину?

— Мне запретили въезд еще в 2014 году.

— С какой формулировкой?

— Сказали, что я «путинский бот», вот прямо так и сформулировали.

— Запретили въезд и Киркорову в том числе, кстати, несмотря на то, что он с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским был очень дружен. Получается, это не власть решает, что делать с артистами? Кто же тогда сейчас правит балом шоу-бизнеса на Украине? Получается, националисты?

— Простые люди на Украине как хорошо принимали российских артистов, так и принимают, и у них есть потребность в российских артистах, но то, что творят эти шизофреники… Я даже слов подобрать не могу.

На Украине, у меня родственники там живут, — сестры, брат, племянник, — у всех у них есть спутниковые тарелки. И практически все они смотрят российское телевидение.

Смотрят выступления тех же Лорак, Киркорова, Николая Баскова, Ирины Аллегровой, Аллы Пугачевой, в общем, кого захотят, а не того, кого им местные эти ненормальные предлагают. Да они бы и на концерт с удовольствием бы сходили, но их же нет, въезд запрещен.

— Леонид Алексеевич, украинская певица Оля Полякова не так давно сказала, что наконец-то российского шоу-бизнеса на Украине нет, а значит, местные звезды наконец-то могут развернуть крылья, потому что раньше они якобы должны были пробиваться через Москву, то есть фактически не имели никаких шансов. Правду говорит Оля Полякова?

— У нее, походу, крылышки развернулись исключительно на женских гигиенических предметах. Ведь если не закрывать глаза, то хорошо видно, что на российской сцене очень много звезд с Украины.

«Потерпите»: актеры «Сватов» анонсировали дату нового сезона © "Звезды Сватов"/Инстаграм Светлана Лобода, Таисия Повалий. Чьи это артисты? Откуда они? Это же все украинские артисты, они начали карьеры свои на родине, и Россия всегда принимала их и принимает.

А «Фристайл», а ВИА Гра, братья Валерий и Константин Меладзе, Игорь Крутой, Александр Серов? Все эти люди начинали на Украине. Не было просто раньше никаких ваших и наших, шоу-бизнес был один и сцена была одна.

А сейчас что? Ну что, на Олю Полякову будут стадионы собираться, как на группу «Тату» или как на Киркорова? Или кому-то интересны певицы типа Джамалы, Русланы или Анастасии Приходько? Последняя, кстати, на «Евровидение»-то от России ездила, ей Россия такую возможность предоставила, а не Украина.

Мы, кстати, как-то столкнулись с Приходько в гримерке, я тогда был директором музыканта Алексея Воробьева, она начала почему-то меня убеждать, что Украина — это самостийная страна, она же думала, что одна по-украински говорит и все лучше всех знает. А я из Днепропетровска.

— Как вы считаете, черный список, запреты на въезд и фактически «развод» российского и украинского шоу-бизнеса к чему приведут? Может быть, украинская сцена как-то качественно поменяется?

— Нет, нет никакого украинского шоу-бизнеса, то, что у них сейчас происходит — это украинские народные песни. В Советском Союзе хоть серьезно как-то это все было, хор Григория Веревки был. Его Леонид Брежнев очень любил, он же из Днепропетровской области родом.

А сейчас по факту просто самодеятельность. Разве нынешней украинской эстраде есть чем похвастаться? Вот, например, Святослав Вакарчук, ну вот кому он интересен сейчас на Украине? Он только на Майдане свое отвыступал забесплатно, и все. Он ведь куда только ни пытался приткнуться, мыкался-мыкался, то в депутаты пытался, а все без толку.

И ведь в России его принимали в каждом городе хорошо, даже несмотря на то, что он пел, скажем так, с некой националистической идеей в своих песнях. К нему здесь хорошо относились, а он что выбрал?

— Как вы считаете, почему Россия не отвечает аналогично запретом на въезд артистов и нужно ли это делать? Как вообще нам реагировать?

— Вот понимаете, даже сейчас, при всем том, что происходит на Украине, при их к нам нынешнем отношении, мы все равно к ним хорошо [относимся]. Включаешь телевизор, а там кино с Владимиром Зеленским, вот на днях я включил, а там идет «Восемь свиданий» с ним в главной роли.

Савченко присоединилась к митингу против прививок © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Аду Роговцеву, которая потом войну в Донбассе спонсирует на свои гонорары. А могли бы взять на эту роль кого-то другого.

Я считаю, что оставлять черный список без ответа нельзя. Ведь пока они нас объявляют агрессорами и всячески гадят, а мы продолжаем с ними дружить и помогать им газом, так они так и будут вести себя неадекватно.

Уже даже сами украинцы говорят, что если бы Россия Киеву перекрыла газ, то давно бы уже смели эту ненормальную власть, а националистов затоптали ногами и выпинали во Львов со всех регионов. Но мы же демократическая и лояльная страна, все терпим!

Я считаю, что мы на подобные черные списки должны отвечать более чем зеркально! Советский Союз все Украине оставил, все, что было построено всей страной! А они продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости.