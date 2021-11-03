Кабинет министров Молдавии и «Газпром» нашли точки соприкосновения благодаря гибкости сторон в ходе переговоров, сказала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью, вышедшем на румынском телеканале PRO-TV 3 ноября

Молдавия отказывалась признавать долги перед «Газпромом», достигшие $700 млн, из-за чего у Кишинева возникли трудности с продлением договора о поставках газа и, как следствие, с газоснабжением республики и объявлению режима ЧП в энергетике.

«В ходе переговоров постепенно были преодолены разногласия. Мы нашли компромисс по долгу, о котором говорил "Газпром"», — приводит слова Гаврилицы «Интерфакс».

По ее словам, будет проведен аудит, который покажет причины возникновения долга. Также она рассказала, что стороны обсудили вопрос разделения предприятий «Молдовагаз» и «Молдоватрансгаз» и договорились подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики, в котором «будет оговорено ряд важных вопросов на будущее».

Газовый кризис в Молдавии как план по уничтожению Приднестровья © кадр из видео Украина.ру

«Я не знаю, что можно расценивать как уступки. Мы нашли точки соприкосновения по самым важным вопросам. И нашли решения. Да, было сложно», — признала она.

Гаврилица поведала, что молдавским властям за месяц «пришлось в пожарном порядке решать целый комплекс проблем: небывало высокие цены на газ, нехватка газа, падение давления в газопроводе».

Цены на газ для Молдавии в новом контракте она назвала выгодными «на фоне цен на международном рынке, которые сошли с ума».

Как отмечал в интервью Украина.ру сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, Молдавия избежала бы проблем в своей энергетике, если бы постоянно вела конструктивный диалог с «Газпромом».