Почему Кишинев не сможет получить газ по приемлемой цене нигде, кроме как у российского «Газпрома», рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

- Дмитрий, Молдавия 25 октября сообщила, что впервые купила газ не у Газпрома — 1 млн кубометров у польской PGNiG - и планирует купить еще столько же для поддержания давления в системе. Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина поставит газ Молдавии бесплатно, но с возвратом. Как вы думаете, почему Кишинев идет на такие шаги? Реально возможна диверсификация поставок?

— Это не реальные шаги по диверсификации. Во-первых, цена там будет колоссальная: по всей видимости, больше $1000 за тысячу кубометров. По-другому никак не получится, так как это долгосрочный контракт. Цена будет высокой и это нельзя будет назвать диверсификацией. Полноценная диверсификация возможна, если Украина закупит большие объемы газа для Молдавии в той же Польше.

Помните, говорили о закупке 700 млн кубов? Вот это будет хоть какая-то диверсификация. Но цена там будет еще выше. Потому что «Нафтогаз» должен на этом что-то заработать. В противном случае, если Украина продаст этот газ дешевле, чем купит, то это будет поводом для того, чтобы посадить этих людей в тюрьму — если кто-то попытается сыграть в такие игры под соусом помощи братскому молдавскому народу.

У Молдавии нет денег, поэтому она хочет получать газ почти даром

Украина им и так предоставила 16 млн кубов газа в рамках возвратной помощи, и еще не известно, на каких условиях. А если молдаване не вернут эти объемы, кто за это все будет отвечать? Каким документом это все оформлено? Есть очень много вопросов, и мы в Киеве не имеем на них ответов.

Если даже газ как-то будет поставляться, то цена должна быть биржевой. А на украинской бирже цена сейчас выше, чем на биржах Евросоюза. Молдаване сами виноваты. Если бы они хотели о чем-нибудь договориться с «Газпромом», то вели бы конструктивный диалог. Но они этого не делали.

- Что за газ продают поляки Молдавии? Тот, что они добыли на Украине или тот, что получают на своих СПГ-терминалах?

— Все что угодно может быть. У поляков есть возможность поставить газ и через механизм виртуального реверса (когда российский газ сначала отбирают из украинской газотранспортной сети, а потом оформляют это с одним из клиентов «Газпрома» как продажу газа Киеву — ред.). Это просто какой-то газ, который фиксируется как польский. Вообще, 1 млн кубов это не такие уж большие объемы. Юридически не проблема передать его Украине, а Украина его передаст на молдавской границе.

Это может быть даже российский газ, пересекший границу Польши. Но я не думаю, что они будут качать физически газ из Польши в Молдавию. Просто на каком-то общем потоке его учтут. Вопрос, опять же, в цене — она низкой не будет. Это априори невозможно.

- Как вообще выглядят перспективы добычи газа на Украине? «Укргаздобыча» недавно приглашала иностранных инвесторов, сообщалось, что компания готова обсуждать любые условия — почему сами не могут справиться?

— Перспективы выглядят так же, как и месяц назад. Есть какая-то ресурсная база, ее пытаются разрабатывать, но с переменным успехом. Пока добыча «Укргаздобычи» падает. Заявление про «любые условия» вообще выглядит странно. «Укргаздобыча» не существует в безвоздушном пространстве.

У нас есть государство, оно устанавливает правила игры, и, если «Укргаздобыча» начнет рассказывать, кому и что делать, это будет финал. В любой стране есть власть, которая определяет ставки ренты, условия работы, условия соглашения о разделе продукции (СРП). Все должно быть в рамках закона.

Поэтому пока никаких принципиальных изменений кроме очередной порции болтовни со стороны главы «Нафтогаза» Юрия Витренко не произошло.

Энергетический кризис на Украине. Куда идет украинский газ собственной добычи © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Последние заявления были от главы фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, который сказал, что его партия рассматривает возможность разработки законопроекта о том, чтобы изымать газ у частных субъектов, оплачивая им его по какой-то фиксированной цене для того, чтобы поставлять потом бюджетным организациям. Как вы думаете, это сильно посодействует интересу каких-либо инвесторов, включая иностранных, к украинскому рынку? Конечно же нет!

И такие вещи озвучиваются на уровне главы фракции правящей партии в украинском парламенте и на уровне кабинета министров Украины.