- Дмитрий, Молдавия 25 октября сообщила, что впервые купила газ не у Газпрома — 1 млн кубометров у польской PGNiG - и планирует купить еще столько же для поддержания давления в системе. Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина поставит газ Молдавии бесплатно, но с возвратом. Как вы думаете, почему Кишинев идет на такие шаги? Реально возможна диверсификация поставок?
— Это не реальные шаги по диверсификации. Во-первых, цена там будет колоссальная: по всей видимости, больше $1000 за тысячу кубометров. По-другому никак не получится, так как это долгосрочный контракт. Цена будет высокой и это нельзя будет назвать диверсификацией. Полноценная диверсификация возможна, если Украина закупит большие объемы газа для Молдавии в той же Польше.
Помните, говорили о закупке 700 млн кубов? Вот это будет хоть какая-то диверсификация. Но цена там будет еще выше. Потому что «Нафтогаз» должен на этом что-то заработать. В противном случае, если Украина продаст этот газ дешевле, чем купит, то это будет поводом для того, чтобы посадить этих людей в тюрьму — если кто-то попытается сыграть в такие игры под соусом помощи братскому молдавскому народу.
Почему молдаване это делают? Да потому что им попросту больше негде купить газ. У румын нету газа, у них падает собственная добыча. По этой причине в текущем году Румыния существенно нарастила импорт из Российской Федерации. Порядка двух миллиардов кубов они будут вынуждены купить у «Газпрома». С «Газпромом» молдаване договориться не могут, у Украины для молдаван нет газа по приемлемой цене. Газ, который может быть поставлен в Молдавию, это газ перепроданный. У «Нафтогаза» собственных ресурсов нет.
Украина им и так предоставила 16 млн кубов газа в рамках возвратной помощи, и еще не известно, на каких условиях. А если молдаване не вернут эти объемы, кто за это все будет отвечать? Каким документом это все оформлено? Есть очень много вопросов, и мы в Киеве не имеем на них ответов.
Если даже газ как-то будет поставляться, то цена должна быть биржевой. А на украинской бирже цена сейчас выше, чем на биржах Евросоюза. Молдаване сами виноваты. Если бы они хотели о чем-нибудь договориться с «Газпромом», то вели бы конструктивный диалог. Но они этого не делали.
- Что за газ продают поляки Молдавии? Тот, что они добыли на Украине или тот, что получают на своих СПГ-терминалах?
— Все что угодно может быть. У поляков есть возможность поставить газ и через механизм виртуального реверса (когда российский газ сначала отбирают из украинской газотранспортной сети, а потом оформляют это с одним из клиентов «Газпрома» как продажу газа Киеву — ред.). Это просто какой-то газ, который фиксируется как польский. Вообще, 1 млн кубов это не такие уж большие объемы. Юридически не проблема передать его Украине, а Украина его передаст на молдавской границе.
Это может быть даже российский газ, пересекший границу Польши. Но я не думаю, что они будут качать физически газ из Польши в Молдавию. Просто на каком-то общем потоке его учтут. Вопрос, опять же, в цене — она низкой не будет. Это априори невозможно.
- Как вообще выглядят перспективы добычи газа на Украине? «Укргаздобыча» недавно приглашала иностранных инвесторов, сообщалось, что компания готова обсуждать любые условия — почему сами не могут справиться?
— Перспективы выглядят так же, как и месяц назад. Есть какая-то ресурсная база, ее пытаются разрабатывать, но с переменным успехом. Пока добыча «Укргаздобычи» падает. Заявление про «любые условия» вообще выглядит странно. «Укргаздобыча» не существует в безвоздушном пространстве.
У нас есть государство, оно устанавливает правила игры, и, если «Укргаздобыча» начнет рассказывать, кому и что делать, это будет финал. В любой стране есть власть, которая определяет ставки ренты, условия работы, условия соглашения о разделе продукции (СРП). Все должно быть в рамках закона.
Поэтому пока никаких принципиальных изменений кроме очередной порции болтовни со стороны главы «Нафтогаза» Юрия Витренко не произошло.
Он там опять нарассказывал, что «Нафтогаз» увеличит добычу до 24 млрд кубометров в год за десять лет. Но это же не может произойти сразу и быстро. Это длительный и капиталоемкий процесс.
Последние заявления были от главы фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, который сказал, что его партия рассматривает возможность разработки законопроекта о том, чтобы изымать газ у частных субъектов, оплачивая им его по какой-то фиксированной цене для того, чтобы поставлять потом бюджетным организациям. Как вы думаете, это сильно посодействует интересу каких-либо инвесторов, включая иностранных, к украинскому рынку? Конечно же нет!
И такие вещи озвучиваются на уровне главы фракции правящей партии в украинском парламенте и на уровне кабинета министров Украины.