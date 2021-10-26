Украина готова проводить пиар-акции, но реально конфликтовать с Россией она не готова. Именно поэтому она не решилась довести до конца с захватом «вагнеровцев» летом 2020 года. Об этом рассказал общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский в интервью изданию Украина.ру

Александр Мединский: кто он © Facebook/Александр Мединский

Именно поэтому вместо того, чтобы довести до конца ситуацию с захватом «вагнеровцев», Украина все «слила» Батьке (так называют президента Белоруссии Александра Лукашенко-ред.) и ситуацию чужими руками замяли, уверен эксперт.

«Руководство Украины и Зеленский не хотели в это ввязываться, потому что если бы действительно произошел захват десятка российских граждан, Украине бы мало не показалось», — убежден Мединский.

Разговоры разговорами, но Зеленский по своей инициативе на какие-то серьезные поступки идти не готов, но устраивать пиар-акцию в расчете понравиться американцам и своим внутренним «патриотам» он может, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.