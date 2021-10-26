Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники ранее сообщал, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 россиянина, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США. Согласно социологии, более половины украинцев знают о срыве спецоперации по «ЧВК Вагнера» и почти 40% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством своей страны.
Именно поэтому вместо того, чтобы довести до конца ситуацию с захватом «вагнеровцев», Украина все «слила» Батьке (так называют президента Белоруссии Александра Лукашенко-ред.) и ситуацию чужими руками замяли, уверен эксперт.
«Руководство Украины и Зеленский не хотели в это ввязываться, потому что если бы действительно произошел захват десятка российских граждан, Украине бы мало не показалось», — убежден Мединский.
Разговоры разговорами, но Зеленский по своей инициативе на какие-то серьезные поступки идти не готов, но устраивать пиар-акцию в расчете понравиться американцам и своим внутренним «патриотам» он может, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.