Ни с политической, ни с военной точки зрения Украина не может нанести никакого ущерба России; как только США, не выдержав конкуренции с РФ и Китаем, закончит оказывать помощь Киеву, киевский режим ждет крах, считает общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский

Александр Мединский: кто он © Facebook/Александр Мединский Украина.ру

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Зеленский будет «общаться с Путиным с наступательных позиций», и эта встреча доставит Путину «много дискомфорта». Хотя ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин готов к встрече с Зеленским, но камнем преткновения является нежелание Украины выполнять «Минск-2». Он также подчеркивал, что встреча президентов РФ и Украины вряд ли возможна в этом году, так как стороны далеки от согласования повестки переговоров.

— Александр, зачем представители Киева постоянно твердят о встрече с Путиным, зная, что она не состоится? Это некомпетентность или это намеренная попытка вызвать определенную реакцию?

— Зеленский компетентен, но компетентен исключительно в пиар-технологиях. Естественно, что все это дело устраивается в расчете не на реальные процессы, а на его задумки во внешней и во внутренней политике. Я уже сбился со счета, сколько раз они выступали с подобными заявлениями, а потом жаловались, что «невозможно говорить с Россией».

Понятно, что говорить не о чем. Единственное, что надо было согласовать, давно уже согласовали. Я имею в виду транзит газа через Украину на ближайшие четыре года. Этот вопрос решен, и решать больше нечего. Учитывая ту позицию, на которой сейчас находится Киев, я не вижу оснований для общения.

С другой стороны, мы понимаем, что Киев полностью зависит от донорства США и МВФ, на которую Штаты имеют решающее влияние. Вопрос заключается в том, получат ли они очередной транш, военную помощь и как они это все будут делить.

Понятно, что ни о чем они не договорятся.

— Кулеба также пообещал «создать серьезные проблемы» для РФ, если Москва не согласится на условия Киева. Это бравада, или России следует отнестись к этому всерьез?

— Киев сам по себе не может создать проблемы. Киев может выступить инструментом в чьей-то игре, но он и так этим инструментом выступает. Если Вашингтон действительно захочет создать проблемы Москве, он для этого использует Украину. А самостоятельно?

Что они, «трубу» перекроют? Если они это сделают, то Европа окончательно поймет, что строительство «Северных потоков» было насущной необходимостью, а не блажью. Развязать очередную острую фазу боев в Донбассе? Так даже закупка ВСУ этих 24 «байрактаров» все равно серьезно ситуацию не изменит. Возможно, тактически они куда-то и углубятся. А дальше что? Очередные котлы?

Понятно, что армия ДНР сейчас не в лучшем состоянии, но и ВСУ сейчас — не образца 2014 года в плане мотивации, когда в Киеве, в центральной части и на западе люди самоотверженно шли в военкоматы, думая, что это какая-то священная война с внешним захватчиком. Сейчас всем все понятно. Те, кто служит на передовой, не хотят становиться могильщиками сами себе. В наступление никто с большим энтузиазмом не пойдет. Есть какие-то боеспособные части, но это точно небольшая часть ВСУ.

В политическом плане? Ну депутат Гончаренко и так бегает с дурацкими майками в ПАСЕ. Я постоянно общаюсь с главой финской делегации, который сидит прямо рядом с ним. Я спрашиваю: ну как, вы отнеслись к нему с пониманием? Он говорит: да вы что, этот невоспитанный человек позорит свою страну и нарушает принципы европейского парламентаризма.

Если они сделают еще что-то такое, то на них посмотрят как на дурачков и всерьез воспринимать не будут. Опять направят катер чтобы протаранить Крымский мост? Это глупо. Все эти заявления — исключительный пиар, ничего более.

— Например, к Украине призвали относиться гораздо серьезнее после того, как в Чехии сразу же после «крымской платформы» по запросу Киева задержали участвовавшего в крымских событиях Александра Франчетти.

— Давайте говорить откровенно. Есть Европа. У нее есть два локомотива — Франция и Германия, которые, несмотря на русофобскую политику в определенных аспектах, крайне заинтересованы в России, потому что без российского газа Европа не может обойтись. Даже во времена Холодной войны строился газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», и все идет своим чередом.

А мелкие страны вроде Чехии, Прибалтики и Польши — засланные американские казачки, которые будут мешать Европе поворачиваться лицом к России и к Китаю. Возьмем ту же Литву. Она поносила Китай, а Китай обрезал им транзит. Теперь те же поляки потирают руки, потому что транзит идет через Польшу, Россию. Финляндия, глядишь, еще подключится.

Чехия — небольшая страна, которая как и Украина готова плясать под дудку Вашингтона. И это не пропагандистское заявление, а суровая реальность. И делала это не Украина. Если мы вспомним ситуацию с «вагнеровцами», то выманивала их из России ЦРУ. CNN этого не скрывало.

Украина готова проводить пиар-акцию, но реально конфликтовать с Россией она не готова. Именно поэтому вместо того, чтобы довести до конца ситуацию с захватом «вагнеровцев», Украина все «слила» Батьке и ситуацию чужими руками замяли. Руководство Украины и Зеленский не хотели в это ввязываться, потому что если бы действительно произошел захват десятка российских граждан, Украине бы мало не показалось.

Разговоры разговорами, но Зеленский по своей инициативе на какие-то серьезные поступки идти не готов. А устраивать пиар-акцию в расчете понравиться американцам и своим внутренним «патриотам» он может. Это же политика, и серьезно относиться к этому человеку не приходится.

— Сейчас часто говорят о том, что США бросит Украину как Афганистан, и это приведет к концу киевского режима. Можем ли мы всерьез на это рассчитывать?

— Это исторический процесс, который по нашему желанию не ускорится и не замедлится. В Афганистане США пробыли длительный период, там накопилось множество проблем. И те огромные деньги, которые выделили Штаты, провалились в черную дыру. До простых афганцев они не дошли. Да, для некоторых афганцев это было как золотой дождь, но в основном деньги были распределены еще в Вашингтоне оборонными компаниями как госзаказы.

На Украину такой золотой дождь не льется. Украина даже в каком-то смысле выступала донором. На Украине интересно получить доступ к плодородным землям для выращивания злаков. Это только картошку можно выращивать вертикальным способом, а пшеницу пока невозможно. Украина в этом плане идеально подходит в плане контроля за продуктовым рынком.

Украина также интересна в качестве источника сырья. Например, после поездки Зеленского в США было соглашение о спасении атомной компании «Вестингауз», которая займется модернизацией и строительством новых блоков. Но по информации из источников ОП, есть и закрытая часть договора, по которой урановые рудники поступят в распоряжение «Вестингауза». США не имеют нормального доступа к урану. Все это закупается в том числе в РФ, которая является одним из основных поставщиков радиоактивного топлива.

Еще есть ряд активов, которые нужно уничтожить, чтобы раз и навсегда похоронить любую конкуренцию. Практически уничтожено ракетостроение, авиастроение, танкостроение. Его еще допилят окончательно, чтобы разогнать специалистов. «Мотор Сич» окончательно добьют, чтобы китайцы не получили доступ к технологиям.

Конечно, США не будут вкладывать большие деньги в Украину. Это ясно всем. Но выделять небольшие средства для имитации войны с Россией и поддержания напряженности в регионе они будут. Для США это ненакладно. Я не думаю, что в ближайшее время они бросят Украину. Вернее, они могут ее бросить. Но все будет зависеть не от ситуации на Украине, а от положения дел в соперничестве с Китаем, с Россией и от того, как пойдут дела в Европе.

Богдан Безпалько: Россия накажет ВСУ за любые поползновения в сторону Донбасса © РИА Новости, Нина Зотина Макрон, который сначала отозвал посла, после разговора с Байденом снова его возвращает. Нет выхода из этой парадигмы.

Надежда только на то, что Китай сможет достойно конкурировать со Штатами, и его не задавят санкциями и протекционистскими мерами. Если он действительно сможет перехватить экономическое лидерство, и США придется сворачивать ряд своих проектов для того, чтобы сохранить то, что у них есть сейчас, у России появится шанс вернуть Украину в свою орбиту. Без поддержки США под грузом внутренних противоречий все это схлопнется и России, возможно, вместе с Евросоюзом, придется спасать страну от гуманитарной катастрофы. Но пока что до этого далеко и от Украины тут ничего не зависит.

— Возможна ли в принципе дружественная России, но отдельная Украина? Или независимой Украине все равно придется подчеркивать, что она «другая» и это снова и снова будет провоцировать вражду?

— Весь мой опыт показывает, что большая часть населения, особенно на востоке страны, была бы не против жить в союзном государстве с Россией. К этому все шло до переворота 2014 года. Но мы понимаем, что у политического руководства страны, «пророссийского» или «прозападного», одна задача — доступ к самому прибыльному бизнесу на Украине — к ее бюджету. Их задача — его «пилить». Если Украина каким-то образом станет частью России, то такого доступа у них не будет. Даже если они займут лидирующее положение в российской элите, это будет уже совсем не то.

Кто поддержал события в Донецке и Луганске? Там не было никого из системной элиты. Там были люди снизу, которые действительно хотели попасть в Россию. А элита либо бежала в Россию, в надежде там себе теплое место нагреть, либо попыталась встроиться в новую систему власти. Для них главное — доступ к бюджету, и в ДНР/ЛНР они себя не видели.

Схожая проблема стоит и перед Белоруссией. Лукашенко и его окружение тоже опасаются быть «поглощенными» российской элитой. Лукашенко мог бы стать «губернатором Белоруссии», но он хотел что-то другое для себя.

Но одно дело хотелки, а другое дело — исторический процесс. Если на Украине произойдет сценарий Афганистана, никто у этих ребят спрашивать не будет. Они просто начнут расталкивать всех локтями, чтобы улететь в «Боинге», не цепляясь за шасси.

По-доброму никто уходить не будет. Но когда Украина будет предоставлена сама себе, начнется совершенно другой разговор.