Составленный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины глоссарий – это словесное оформление стремления отделиться от России. Об этом в интервью Украина.ру заявил писатель, основатель Русского движения на Западной Украине Сергей Сокуров

Ранее СНБО обнародовал глоссарий, в котором прописал 64 наименования, которые отныне становятся «неправильными». В их числе, например, «на Украине», «Великая Отечественная война» и другие. Эти рекомендации сделаны для СМИ, чиновников, представителей органов власти и т.д.

«Я считаю, что этот глоссарий — это больше словесное оформление своего стремления навсегда и во всем отделиться от России, как от другой планеты, потому что они понимают, что российское влияние будет всегда, мы географически никуда не денемся», — сказал Сокуров.

Сергей Сокуров: Пусть те регионы Украины, которые хотят в НАТО, отделяются и уходят © commons.wikimedia.org, Дрогайцева Ольга Сергеевна Адольфом Гитлером — это война россиян-великоросов, а украинцы оказались «жертвами», и только бандеровское движение было непреклонно.

«Глоссарий — это все слова, но! Раз этот словарик выйдет, он будет внедряться, в том числе и в сознание, а потом попробуй от него избавься!», — заключил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.