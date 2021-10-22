Писатель, основатель Русского движения на Западной Украине Сергей Сокуров рассказал изданию Украина.ру для чего в Киеве придумали глоссарий с новыми историческими и политическими понятиями, а также дал прогноз на будущее Украины

- Сергей Анатольевич, почему вы основали русское движение на Украине? Что вас связывает с Украиной?

Сергей Сокуров: кто он © bditelnost.info

Есть ведь национализм в хорошем понятии, например, почему украинец должен больше любить рязанскую землю чем свою собственную? Его любовь естественна и понятна, я всегда так считал, а я люблю не только Сибирь, в которой родился, но и Галицию, потому что с семи лет до 45 прожил в Сарнах, Дрогобыче и Львове.

Я не отказывался от своих взглядов на украинскую культуру, как на культуру одного из трех державообразующих народов, потому что в Российском царстве, Империи, а потом и в Советском Союзе были три державообразующих народа: великороссы, это по старой терминологии, то есть россияне, белорусы и малороссы — украинцы.

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Кстати, одно из моих родовых корней уходит до самого Самуила Величко, последнего летописца Украины. Я по материнской линии один из прямых его потомков. Я горжусь тем, что во мне есть малороссийская кровь, кроме великоросской, кроме болгарской, польской и других.

Я очень люблю украинский язык, я украинскую литературу читал только на украинском языке, ни в коем случае не в переводах.

- Одна из последних новостей Украины сообщает о том, что в стране придумали новый глоссарий, словарик, если по-простому. Новые термины предложили, например, такие: больше нельзя называть Майдан Майданом, а надо — «Революцией достоинства», а Великая Отечественная война у них — Вторая мировая или советско-немецкая. Они от этого словаря какого результата ждут, чего хотят с его помощью добиться, это путевка в НАТО?

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Три поколения на Украине уже выросли, которые считают, что война с Гитлером — это была война россиян-великороссов с Гитлером, а украинцы оказались просто жертвой, их якобы просто перемалывали, и только бандеровское движение было непреклонное, борцы за свою землю в союзе с немцами, а потом и против немцев.

Глоссарий — это все слова, но! Раз этот словарик выйдет, он будет внедряться, в том числе и в сознание, а потом попробуй от него избавься!

- Россия что-то может с этим сделать?

— Мы просто должны средствами массовой информации, через литературу проводить свое разъяснение, свою линию. Мы не можем отменить этот словарь, мы можем только его критиковать, объясняя, что предложенные в нем формулировки совершенно надуманны.

Вот смотрите, как в Советском Союзе было: Первая мировая война называлась Вторая Отечественная, но разве мы в Советском Союзе что-то об этом слышали? Нет. Это была Первая мировая, которую развязали буржуи друг против друга.

Так и здесь: у нас она была названа Великой Отечественной, на Украине назвали русско-немецкой, вопреки всяческому здравому смыслу. Мы не воевали только с немцами, мы воевали в европейским фашизмом, а ему не подчинились только Советский Союз, Англия и Сербия.

- Почему сейчас появился этот глоссарий? Не в 2015-м, скажем? Долго формулировали?

— Нет, это не потому, что этот словарь только сейчас придумали, просто развивается антирусское направление воспитания новой нации, единой украинской и только украинской расы унитарной, и вот пришло время этому словарю, а то ли еще придет!

- А что еще будет, как думаете?

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Вот только как бы кто не относился к войне или ее названию, отечество было у нас единое, и поэтому и война Великая Отечественная, в которой только малороссов-украинцев погибло восемь миллионов.

Вот ополчилась украинская элита против георгиевских ленточек, а ведь украинцы-кавалеры георгиевских орденов занимали первое место в Российской Империи, а потом уже шли великороссы и другие россы.

Поэтому никогда не могли принадлежать Крым и Новороссия Украине, это все ленинские границы, но если украинская элита политическая отказывается от советского и имперского наследия, то должны отказаться, естественно, и от границ, а не только от языка или каких-то формулировок.

На Украине перестанут появляться такие словарики и происходить отделение от России только тогда, когда она станет федеративной, в федеративной Украине все ляжет по своим местам.

- Когда именно такое может произойти?

— Есть такое понятие «усталость элит». Я думаю, до федеративного устройства Украины должно смениться еще одно поколение элит, то есть примерно 20-25 лет.

Я считаю, что Украина должна быть только федеративной и тогда все бы вопросы, в том числе и с Донбассом решились. Передача Крыма при Хрущеве была незаконна, Беловежские соглашения по всем пунктам были незаконны, Будапештский меморандум был притянут за уши, поэтому я считаю, что нужно садиться за стол переговоров и по новой делить территории.

Вот хочет Украина в НАТО, вот пусть те регионы, где большинство за это проголосуют и уходят в НАТО. Я еще в советское время говорил, что не нужно удерживать Галицию в составе Украины, потому что галичане — это совсем другие люди, я их называю австроукраинцы.

Эти люди в свое время были недовольны, что словаки и чехи получили самостоятельность, так почему галичане не получили? Эта часть должна отделиться, она сначала обопрется о Польшу, но в конце концов у них и с поляками будут трения. Лучше их отделить и оставить в покое.