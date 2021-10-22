- Сергей Анатольевич, почему вы основали русское движение на Украине? Что вас связывает с Украиной?
- Первоначально наше движение называлось «Друзья украинского искусства и литературы, но позже, когда мы поняли, что национализм на Украине поднимает голову, мы поставили себя, так сказать, против тех людей, которых мы считали националистами в худшем понятии.
Есть ведь национализм в хорошем понятии, например, почему украинец должен больше любить рязанскую землю чем свою собственную? Его любовь естественна и понятна, я всегда так считал, а я люблю не только Сибирь, в которой родился, но и Галицию, потому что с семи лет до 45 прожил в Сарнах, Дрогобыче и Львове.
Я не отказывался от своих взглядов на украинскую культуру, как на культуру одного из трех державообразующих народов, потому что в Российском царстве, Империи, а потом и в Советском Союзе были три державообразующих народа: великороссы, это по старой терминологии, то есть россияне, белорусы и малороссы — украинцы.
Ни в коем случае нельзя обижаться на слово малороссы, потому что в европейской традиции малый — это значит изначальный, это значит материнский. То есть Малая Русь — это та Русь изначальная, которая образовалась вокруг Киева, то есть малороссам названием Малороссия надо гордиться.
Кстати, одно из моих родовых корней уходит до самого Самуила Величко, последнего летописца Украины. Я по материнской линии один из прямых его потомков. Я горжусь тем, что во мне есть малороссийская кровь, кроме великоросской, кроме болгарской, польской и других.
Я очень люблю украинский язык, я украинскую литературу читал только на украинском языке, ни в коем случае не в переводах.
- Одна из последних новостей Украины сообщает о том, что в стране придумали новый глоссарий, словарик, если по-простому. Новые термины предложили, например, такие: больше нельзя называть Майдан Майданом, а надо — «Революцией достоинства», а Великая Отечественная война у них — Вторая мировая или советско-немецкая. Они от этого словаря какого результата ждут, чего хотят с его помощью добиться, это путевка в НАТО?
- Я считаю, что этот глоссарий — это больше словесное оформление своего стремления навсегда и во всем отделиться от России, как от другой планеты, потому что они понимают, что российское влияние будет всегда, мы географически никуда не денемся.
Три поколения на Украине уже выросли, которые считают, что война с Гитлером — это была война россиян-великороссов с Гитлером, а украинцы оказались просто жертвой, их якобы просто перемалывали, и только бандеровское движение было непреклонное, борцы за свою землю в союзе с немцами, а потом и против немцев.
Глоссарий — это все слова, но! Раз этот словарик выйдет, он будет внедряться, в том числе и в сознание, а потом попробуй от него избавься!
- Россия что-то может с этим сделать?
— Мы просто должны средствами массовой информации, через литературу проводить свое разъяснение, свою линию. Мы не можем отменить этот словарь, мы можем только его критиковать, объясняя, что предложенные в нем формулировки совершенно надуманны.
Вот смотрите, как в Советском Союзе было: Первая мировая война называлась Вторая Отечественная, но разве мы в Советском Союзе что-то об этом слышали? Нет. Это была Первая мировая, которую развязали буржуи друг против друга.
Так и здесь: у нас она была названа Великой Отечественной, на Украине назвали русско-немецкой, вопреки всяческому здравому смыслу. Мы не воевали только с немцами, мы воевали в европейским фашизмом, а ему не подчинились только Советский Союз, Англия и Сербия.
- Почему сейчас появился этот глоссарий? Не в 2015-м, скажем? Долго формулировали?
— Нет, это не потому, что этот словарь только сейчас придумали, просто развивается антирусское направление воспитания новой нации, единой украинской и только украинской расы унитарной, и вот пришло время этому словарю, а то ли еще придет!
- А что еще будет, как думаете?
- Будут разрушаться все материальные свидетельства нашего былого единства, я имею в виду памятники, книги… помните, во Львове сжигали книги? Еще Советский Союз не распался, а книги уже сжигали. Такое же и тут будет направление. Так что глоссарий, словарик, он стал одним лишь шагом на этом пути.
Вот только как бы кто не относился к войне или ее названию, отечество было у нас единое, и поэтому и война Великая Отечественная, в которой только малороссов-украинцев погибло восемь миллионов.
Вот ополчилась украинская элита против георгиевских ленточек, а ведь украинцы-кавалеры георгиевских орденов занимали первое место в Российской Империи, а потом уже шли великороссы и другие россы.
Поэтому никогда не могли принадлежать Крым и Новороссия Украине, это все ленинские границы, но если украинская элита политическая отказывается от советского и имперского наследия, то должны отказаться, естественно, и от границ, а не только от языка или каких-то формулировок.
На Украине перестанут появляться такие словарики и происходить отделение от России только тогда, когда она станет федеративной, в федеративной Украине все ляжет по своим местам.
- Когда именно такое может произойти?
— Есть такое понятие «усталость элит». Я думаю, до федеративного устройства Украины должно смениться еще одно поколение элит, то есть примерно 20-25 лет.
Я считаю, что Украина должна быть только федеративной и тогда все бы вопросы, в том числе и с Донбассом решились. Передача Крыма при Хрущеве была незаконна, Беловежские соглашения по всем пунктам были незаконны, Будапештский меморандум был притянут за уши, поэтому я считаю, что нужно садиться за стол переговоров и по новой делить территории.
Вот хочет Украина в НАТО, вот пусть те регионы, где большинство за это проголосуют и уходят в НАТО. Я еще в советское время говорил, что не нужно удерживать Галицию в составе Украины, потому что галичане — это совсем другие люди, я их называю австроукраинцы.
Эти люди в свое время были недовольны, что словаки и чехи получили самостоятельность, так почему галичане не получили? Эта часть должна отделиться, она сначала обопрется о Польшу, но в конце концов у них и с поляками будут трения. Лучше их отделить и оставить в покое.