Пока не ясно, что стоит за риторическими новациями о признании России стороной донбасского конфликта. Если это предвестие политического поворота, то эффект будет разрушительным. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, посетив Киев, неожиданно призвали Россию признать, что она является «стороной конфликта» в Донбассе.

Эксперт отметил, что даже замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе визита в Москву ни слова не сказала про то, что «Россия — сторона конфликта в Донбассе», и пока Вашингтон поддерживает трактовку конфликта в Донбассе как сепаратистского и схему его урегулирования как «мир в обмен на автономию».

«Тот факт, что главы некоторых публичных органов ЕС, погуляв по Киеву, поплыли в своих формулировках, сам по себе не страшен. Они не формируют политику, а только исполняют. А вот если Берлин и Париж тоже поплывут, попытаются определять конфликт как межгосударственный, вся миротворческая конструкция рухнет. И формат переговоров, и правовая основа урегулирования заточены на преодоление сепаратистского конфликта. На этом семь лет строились все миротворческие усилия. Взять и обрушить все это было бы верхом безответственности», — уверен Станкевич.

Для «межгосударственного конфликта» у нас нет ни переговорного формата, ни правовой основы возможного урегулирования, ничего вообще. Нет даже признанной линии разграничения противостоящих сил, о чем горячие головы даже не задумываются. Все придется начинать с нуля. С фронтового нуля, подчеркнул специалист.

Впрочем, вряд ли на эту авантюру пойдут Берлин, Париж и Москва. Скорее они, действительно, согласятся подождать перемен в Киеве, заключил собеседник издания.

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