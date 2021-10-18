С 11 по 13 октября замuоссекретаря США Виктория Нуланд встречалась с российскими политиками и ВИП-чиновниками. Об итогах этих встреч, а так же о том, как переговоры Нуланд с Козаком повлияют на судьбу Донбасса изданию Украина.ру рассказал историк и политолог Сергей Станкевич

- Сергей, Виктория Нуланд побывала в Москве. Для того, чтобы этот визит стал возможен, её убрали из чёрных списков (убрали в обмен на россиянина). В некотором роде это прецедент. Как вы считаете, с какой целью Нуланд приехала в Москву?



— Виктория Нуланд, как выяснилось уже на деле, приезжала с двумя целями. Во-первых, для «сверки баланса»: проверить, как продвигается работа по трекам, согласованным на саммите Путин-Байден в Женеве. Как договорились президенты, идет формирование дипломатического пакета, обозначенного как «стратегическая стабильность в широком понимании». Вторая (и второстепенная) задача визита — подтвердить перемещение ответственности за урегулирование конфликта в Украине на европейский квартет государств. Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

У США и России есть пересекающиеся и конфликтные интересы в нескольких регионах: Европа, Ближний Восток, Центральная Азия, Кавказ, Черноморский регион, Арктика, Япония со «спорными островами», Азиатско-тихоокеанский регион. А также в нескольких предметных областях, связанных с безопасностью: киберпространство, космос, энергетика, стратегические вооружения, РСМД, военные блоки. Два президента в принципе договорились до конца 2021 года в первом приближении попытаться определить примерные балансы интересов по регионам и темам, чтобы затем (возможно, на следующем саммите) связать всё в динамичную систему, способную надолго обеспечить в отношениях Соединенных Штатов и России пресловутую «стратегическую стабильность». Нуланд и приезжавший с нею Эрик Грин (старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности), пройдясь по всем трекам, убедились, что «полёт нормальный».

- Сергей, как визит Виктории Нуланд повлияет на судьбу российско-американских отношений?

— Такого рода рабочие визиты никогда не являются поворотными. Просто дипломатические контакты сейчас стали настолько редкими, что ожидания от них завышены.

- Считаете ли вы тезис, что «украинский вопрос будет решаться без Украины», верным?

— Нет, это не так. Обсуждение Украины свелось к нескольким маркерам. Не будет специальной группы Нуланд-Козак для постоянного мониторинга ситуации в Украине. Не будет формального вхождения Соединённых Штатов Америки в качестве пятого участника в состав «нормандской четвёрки». Соединённые Штаты Америки передают практическую дипломатию вокруг Украины европейским державам, а сами будут приглядывать «офшорно». Главный интерес Америки: чтобы в Украине или с её участием не случилось конфликта, который потребует уже прямой, а не офшорной вовлеченности Соединенных Штатов Америки. «Чапаев» против шахмат. С чем уедет Нуланд из Москвы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

- Виктория Нуланд провела переговоры с замглавы Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, который занимается вопросом урегулирования ситуации в Донбассе. Назвала обсуждение продуктивным. Как вы считаете, как эти переговоры повлияют на судьбу Донбасса и на дальнейшую политику России в отношении Донбасса?



— Донбасс из Вашингтона уже почти не виден. Стороны обменялись хоть и ритуальными, но протокольно важными реверансами. Нуланд подтвердила: «нормандская четверка» — единственная и неизменная площадка для дипломатического урегулирования конфликта, других не будет; «минские соглашения» — единственная и безальтернативная правовая основа для урегулирования, другой не будет.

Козак, в свою очередь, подтвердил, что Москва готова к встрече «нормандской четвёрки» на уровне глав МИД. Цель встречи: пройтись по договорённостям саммита 2019 года в Париже и установить, что не было исполнено и почему. После чего определить, когда исполнители устранят недоработки.

- А о чём будут говорить главы МИД на встрече в «нормандском формате»?

— На встрече глав МИД представителю Украины неизбежно придётся объяснить, почему так и не выполнено обязательство официально узаконить «формулу Штайнмайера», позволяющую провести применительно к Донбассу всю компромиссную триаду «статус — амнистия — выборы». Почему не сделано обещанное? Классический для Киева киношный «ответ Саида» — «потому что стреляли» тут, как говорится, не прокатит. Люди соберутся взрослые.

Особый разговор неизбежно будет по поводу того, почему на Донбассе не происходит разведение противостоящих сил по всей линии соприкосновения. Это имеет решающее значение для того, чтобы перестали гибнуть люди. И чтобы на их гибель нельзя было ритуально ссылаться как на причину тупика в политических вопросах.

- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, посетив Киев, неожиданно призвали Россию признать, что она является «стороной конфликта» на Донбассе. Как эта новая риторика еврочиновников скажется на процессе урегулирования конфликта?

— Пока не ясно, что стоит за этими риторическими новациями. Если это предвестие политического поворота, то эффект будет разрушительным. Виктория Нуланд и свободный рынок

Нуланд в Москве ни слова не сказала про то, что «Россия — сторона конфликта на Донбассе». По крайней мере, пока Вашингтон поддерживает трактовку конфликта на Донбассе как сепаратистского. И схему его урегулирования как «мир в обмен на автономию».

Тот факт, что главы некоторых публичных органов ЕС, погуляв по Киеву, поплыли в своих формулировках, сам по себе не страшен. Они не формируют политику, а только исполняют. А вот если Берлин и Париж тоже поплывут, попытаются определять конфликт как межгосударственный, вся миротворческая конструкция рухнет. И формат переговоров, и правовая основа урегулирования заточены на преодоление сепаратистского конфликта. На этом семь лет строились все миротворческие усилия. Взять и обрушить всё это было бы верхом безответственности.

Для «межгосударственного конфликта» у нас нет ни переговорного формата, ни правовой основы возможного урегулирования, ничего вообще. Нет даже признанной линии разграничения противостоящих сил, о чём горячие головы даже не задумываются. Всё придется начинать с нуля. С фронтового нуля.

Впрочем, вряд ли на эту авантюру пойдут Берлин, Париж и Москва. Скорее они, действительно, согласятся подождать перемен в Киеве.