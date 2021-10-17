Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Москву с визитом с 11 по 13 октября. Суть переговоров передал в интервью Украина.ру политолог Николай Злобин

Приезд Нуланд предварялся громоздкой процедурой ее исключения из санкционных списков РФ. По мнению эксперта, встреча в третьей стране была нежелательна, так как Нуланд вела важные переговоры сразу с несколькими российскими политиками.

«Я думаю, что американцам важно провести инвентаризацию всего списка российско-американских проблем. Пройтись по этому списку. Оценить каждую из этих проблем с точки зрения возможных осложнений. Понять, где возможно ухудшение, а где можно его избежать. Иначе говоря, американцам хотелось бы формализовались российско-американское противостояние, зафиксировать его в определенных рамках, если хотите — заморозить», — сказал Злобин.

Америке необходимо было договориться о правилах противостояния с Россией, для придания ему стабильного и предсказуемого характера, заключил эксперт.

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