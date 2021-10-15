С 11 по 13 октября заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд находилась в Москве, где встретилась с несколькими российскими политиками и ВИП-чиновниками. Об итогах этих переговоров, а так же о том, какой стратегии следует придерживаться России в рамках американо-китайских отношений изданию Украина.ру рассказал политолог Николай Злобин

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина — Николай, 11 октября Виктория Нуланд приехала в Москву. Для того, чтобы ее приезд стал возможен, ее исключили из санкционного списка в обмен на российского дипломата. Приезд предваряла довольно громоздкая процедура. Как вы считаете, с какой целью это делалось? Возможно, проще было бы решать вопросы через встречи в третьей стране? Почему для американцев так важен визит Нуланд именно в Москву, что они пошли на уступки?

— В третьей стране это было сложно организовать, потому что Виктория Нуланд встречалась с несколькими российскими политиками и чиновниками. Плюс с сотрудниками американского посольства в Москве.

Виктория Нуланд и свободный рынок

В принципе договориться о правилах противостояния с Россией, чтобы это противостояние носило стабильный и предсказуемый характер, то есть заменить непредсказуемо плохие отношения на предсказуемо плохие и нестабильно плохие на стабильно плохие. С тем, чтобы понимать, что ничего катастрофического на этом направлении в обозримом будущем не случится. Уйти от экспромта в системность.

Все это даст возможность Соединенным Штатам Америки в гораздо большей степени сосредоточиться в отношениях с Китаем, на противостоянии с Пекином, которое выходит на первое место в числе проблем американской внешней политики. У Виктории Нуланд есть все полномочия для этого. Нуланд — человек в госдепе Соединенных Штатов Америки, отвечающий за весь комплекс отношений с Россией. Кроме того, с ней был представитель Белого дома, напрямую представляющий президента Соединенных Штатов Америки. У Виктории Нуланд нет полномочий принимать решения от имени Соединенных Штатов Америки, определять политику, но у нее есть все полномочия для дискуссии, обсуждения различных вариантов, донесения американской точки зрения, выслушивания российской точки зрения. И в этом смысле визит был абсолютно успешный, что и отмечается обоими сторонами.

Самое большое разочарование от итогов визита состоит в том, что не удалось сдвинуть с места вопрос о деградировании дипломатических отношений. Они находятся на очень низком уровне, что мешает очень сильно и людям, и бизнесу, и странам. Например, посольство Соединенных Штатов Америки в Москве на этой неделе опубликовало информацию о том, что американцы, проживающие в России, должны будут обращаться за посольскими и консульскими услугами в американские посольства, расположенные в других странах, а не в России. То есть посольство Соединенных Штатов Америки в России не в состоянии оказывать услуги даже своим гражданами, ради которых оно здесь и существует. Такая же ситуация и в Вашингтоне (в отношении россиян — Ред.).

Корнилов оценил шансы на изменение украинской повестки после визита Нуланд в Россию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— Николай, что это встреча значила для России? Чего хотела российская сторона, организуя встречу и вычеркивая Нуланд из черного списка?

— Есть такая точка зрения, что России не о чем говорить с Соединенными Штатами Америки. Я считаю, что это принципиально неправильно. У России есть очень много вопросов, которые необходимо так или иначе обсуждать с Соединенными Штатами Америки. Поэтому я считаю, что визит Нуланд был полезен и для России тоже. Кстати, российские чиновники, которые встречались с Нуланд, положительно оценили переговоры. И президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели», тоже оценил эти переговоры положительно.

— Нуланд — фигура одиозная. Многим россиянам ее имя знакомо с 2013 года и крепко ассоциировано с украинским майданом и «печеньками». Не кажется ли вам, что ее кандидатура вызывает некоторое если не отторжение, то, как минимум, недоверие? Сложно говорить с человеком, который долгое время представлял себя как активного русофоба.

— Здесь ситуация довольно простая. Нуланд — человек, которому президент Соединенных Штатов Америки поручил заниматься Россией. Нравится это россиянам или нет, но отношения с Соединенными Штатами Америки сегодня идут через нее. Она старший заместитель государственного секретаря в администрации Байдена, которая, напомню, пришла к власти в январе 2021 года. Нуланд сегодня выступает в качестве американского чиновника, выполняющего задание президента, и ее личные симпатии и антипатии ей приходится оставлять в стороне. Она высокопрофессиональный специалист, который, на мой взгляд, способен это сделать.

«Чапаев» против шахмат. С чем уедет Нуланд из Москвы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Нуланд — не самый дружелюбный по отношению к России человек, но ее мотивация — не антироссийская активность, а продвижение американских национальных интересов. Как, впрочем, и мотивация ее российских партнеров по переговорам. Продвижение российских национальных интересов, а не демонстрация вражды по отношению к Соединенным Штатам.

— Бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал статью, суть которой можно свести к мысли, что с сегодняшним руководством Украины России не о чем разговаривать. Медведев пишет, что необходимо дождаться вменяемого руководства на Украине. Как вы считаете, какое украинское руководство Россия посчитала бы вменяемым?

— Я думаю, что по представлениям Москвы Украина является страной полностью управляемой извне. Можно обсуждать, насколько это правильная точка зрения, частично правильная или совсем неправильная, но она есть. Это политический российский факт. Исходя из этого факта российское руководство считает, что с лидерами Украины говорить бессмысленно. Они не принимают решение от имени страны. Если и когда, по мнению Москвы, у руководства Украины появятся люди, которые будут принимать решение самостоятельно без внешнего давления, то тогда у российской стороны, может быть, возникнет желание начать с этими людьми переговоры.

Другое дело, что остается за скобками вопрос, есть ли у Украины свои независимые национальные интересы. Независимые интересы от Запада, независимые от России. Может ли появиться руководство, которое будет эти интересы выражать. Сможет ли Россия вести с этим руководством равноправные переговоры. Но до этого пока далеко.

— Николай, как вы считаете, могла ли обсуждаться в ходе встречи с Викторией Нуланд и российско-китайская военная стратегия? Вероятно, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что к экономической мощи Китая может добавиться военная мощь России, и тогда вопрос американо-китайских отношений будет значительно осложнен.

«Договариваются о правилах войны»: Вакаров о визите Нуланд в Москву © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

А с другой стороны, число китайских ястребов очевидно растет. И они воспользуются любой ситуацией, которая будет выглядеть как американская провокация, с тем, чтобы начать военные действия. Россия в такой ситуации будет вынуждена делать какой-то выбор. Россия не может допустить поражения Китая, ослабления его в Юго-Восточной Азии и резкого увеличения влияния США там. Это будет противоречить ее национальным интересам. Но и усиливать свою конфронтацию с Америкой из-за Тайваня у России тоже нет стимулов. И надо будет пройти по лезвию ножа и оказаться не ввязанной в этот конфликт. Сегодня Россия активно помогает Китаю в военной области, но не заключает с ним военных союзов. Собственно, Китай и не предлагает. А на самом деле в случае конфликта вокруг Тайваня даже не Америка будет главной китайской мишенью, а Япония и Южная Корея, где расположены контингенты американских войск. Позиция России должна быть еще более тонкой, учитывая, что мирного договора с Японией до сих пор не заключено по итогам Второй мировой войны, а Северная Корея спит и видит, как разобраться с Южной Кореей под боком у России. Поэтому Россия не может допустить поражения Китая, и не может допустить дестабилизации этого региона.

Думаю, что на переговорах в Москве это не могло не упоминаться, хотя подробно обсуждать эту проблему у сторон вряд ли была возможность.