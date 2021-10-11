Президенту Украины Владимиру Зеленскому удается сохранить относительный рейтинг, несмотря на катастрофическое положение населения страны. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскрыл, как у Зеленского это получается в интервью Украина.ру

Помимо обширно используемой системы пропаганды, которой владеют украинские олигархи, Зеленский прибегает к прямым фальсификациям результатов выборов, сказал Азаров.

«Я не верю, что у Зеленского 30%, думаю, гораздо ниже. Но власть, помимо того, что может использовать систему информации, она же занимается еще и прямой фальсификацией. Это тоже нельзя забывать — административным ресурсом, прямой фальсификацией, и в результате может проводить (своих. — Ред.)», — заявил экс-премьер.

Население Украины находится в плачевном социально-экономическом положении, но политических сил, которые бы провели разъяснительную работу и доказали людям, что в их ситуации виноваты нынешние власти, Азаров не видит.

Причиной этому является полный контроль олигархов над всеми партиями, которые являются их бизнес-проектами, заключает Азаров.

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