Украина не готова к отопительному сезону, запасы газа недостаточны, а стоимость его будет неподъёмной для граждан. Однако нынешняя власть не высказывает по этому поводу никакого беспокойства. А если народ вздумает протестовать, его успокоят охранные отряды. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-премьер-министр страны Николай Азаров

Николай Азаров: Украине до ЕС идти несколько световых лет - Николай Янович, один из важнейших социальных вопросов для Украины — готовность к отопительному сезону, а также связанный с этим вопрос — последствия от запуска «Северного потока-2», каковы они будут для Украины, и остановится ли транзит российского газа через украинскую территорию?

— Готовность к отопительному сезону всех систем государства определяется прежде всего по выполнению всех мероприятий, которые планирует провести руководство страны, прежде всего правительство и местные органы власти. Обычно такие мероприятия составляются, готовятся где-то в начале года, январь-февраль, и начинают действовать, реализовываться начиная примерно с марта-апреля. Первым, самым главным моментом является обеспечение финансовыми ресурсами всех необходимых мероприятий. Они многоплановые.

Самый первый момент — это, безусловно, накопление энергоносителей. То есть мы же не Африка, в которой зимы не бывает, а мы страна, в которой порядка семи-восьми месяцев холодная погода. И естественно, для того чтобы люди чувствовали себя достаточно комфортно, страна должна обеспечить себя запасами топлива. Речь идет о каменном угле, о запасах газа, о запасах дизельного топлива, мазута и многих других материалов, ресурсов, которые необходимы для прохождения отопительного сезона.

Второй важный момент — это подготовка всех систем. Не зря сезон называется отопительным, значит, это прежде всего котельное хозяйство, это сети. И здесь нельзя ограничиваться одним годом. Обычно такая работа предусматривается в проведении в плановом порядке на пять-десять лет как минимум. То есть проводится инвентаризация котельного хозяйства, сетей, устанавливаются те наиболее аварийные ситуации, которые обычно имеют место, и предусматривается, естественно, и замена котельного хозяйства, замена сетей, и ремонт — капитальный, профилактический и т.д. Все эти мероприятия расписываются — кто что делает, кто это контролирует, и если у местных органов власти не хватает ресурса, то этот ресурс государство выделяет.

Бангладеш давно опередила Украину по всем медицинским показателям - Азаров © AP, Evgeniy Maloletka

Я мог бы и дальше говорить, потому что тема эта очень большая, объемная, емкая, особенно с учетом того, что в течение последних тридцати лет правительства, приходившие к власти в результате выборов, не занимались этим последовательно, и в результате сложилась достаточно пестрая картина о состоянии нашего котельного хозяйства, сетей. Дошло до того, что от централизованного отопления целый ряд населенных пунктов просто отключался. Посмотрите на Закарпатье, и не только на Закарпатье. В силу того, что жители считают централизованное отопление очень дорогим, то идет такое стихийное переоборудование — устанавливают у себя котлы маленькие, бойлеры, считают, что для них дешевле отапливать самостоятельно…

Связано это прежде всего с тем, что правительство не занимается тем, чем должно заниматься — регулированием тарифов, определением оптимальной стоимости. И в результате люди сейчас разрушают ту колоссальную работу, которую ранее проводили по газификации населенных пунктов.

Мы где-то с 2010 по 2013 год газифицировали несколько тысяч населенных пунктов. Сотни тысяч семей, сотни тысяч, подчеркиваю, получили газ и очень радовались. А сейчас я получаю информацию о том, что (люди. — Ред.) просто отрезают себя от газа и переходят на дрова, на что угодно — идет массовая вырубка посадок, лесов, переходят на отопление кизяками. Короче, когда говорят о реформах, то надо всегда понимать, а что это за реформы, к чему они приводят?

Если в результате реформ, о которых так много рассказывают, жители или граждане вынуждены отказываться от газа и переходить на отопление буржуйками, то мы куда идем? Это реформа прогрессивная или это деградация? На мой взгляд, происходит самая настоящая деградация.

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Давайте посмотрим, готовы или не готовы? Запасы угля на складах — треть от того, что нужно. И более того, идут всякие рассказы о том, что мы будем закупать уголь где-то в США, что уже два корабля забронированы, поставят нам то ли сто тысяч тонн, то ли больше… Ну а что такое сто тысяч тонн? Мы в холодные дни за одни сутки сжигали больше ста тысяч тонн! Могут ли эти два корабля решить какие-то проблемы в создании запасов угля? Конечно, нет.

Теперь второй вопрос. Сколько стоит уголь? Чтобы это не сказалось на стоимости электроэнергии? Для нас самая высокая цена угля для отопления — это 40-45-50 долларов. Сейчас, как рассказывают так называемые специалисты, они закупают этот уголь по 150 долларов. Соответственно, прикиньте, во сколько выльется стоимость гигакалории, если речь идет о подогреве воды, или стоимость киловатт-часа, если речь идет о выработке электроэнергии.

Второе чрезвычайно важное обстоятельство — это заготовка газа, запасы газа в газохранилищах. Считается запас газа с учетом неподъемного газа, там есть так называемый демпферный газ, который не поднимается. Сколько газа требуется для прохождения отопительного сезона с учетом того, что погода может быть минус десять, а может быть и минус тридцать? Так вот, с учетом этих обстоятельств минимум 23, примерно 24 миллиарда кубов (газа. — Ред.) у нас должно храниться в газохранилищах, чтобы мы могли в самое холодное время поддерживать давление подачи газа в необходимых масштабах и не бояться, что у нас этот газ может закончиться. С этой точки зрения нам сейчас не хватает четыре, пять, шесть (млрд кубов. — Ред.), где-то рассказывают, что семнадцать (млрд кубов — Ред.) у них. Где-то так, в таких объемах не хватает газа.

Если они сейчас начнут его закачивать, то газ они могут купить только на споте, на бирже. Стоимость на бирже просто баснословная. Я много лет занимаюсь этой проблемой, уже больше двадцати лет, и я не помню, чтобы газ стоил и 900, и больше 1000 долларов за тысячу кубов. Просто такого не было… Было время, когда мы по 39-49 долларов закупали, было время — и по 149. В последнее время умудряемся по максимуму платить за газ, с учетом переплат, с учетом формулы «Дюссельдорф плюс»… Просто отбираем (из ГТС. — Ред.) российский газ, но зато платим какой-то прокладке словацкой, какой-то прокладке венгерской комиссионные. И, соответственно, переплачиваем. Так вот, если мы сейчас начнем закачивать этот газ, то он будет действительно золотым для нас, и, соответственно, стоимость отопления, электричества будет для наших людей просто неподъемной.

Я уж не буду говорить, что капитальные ремонты не выполнялись в необходимом объеме. Это хорошо видно просто по показателям, сколько заменили котлов, сетей. Никому это не надо. Я ни разу не видел отчета никакого, чтобы (премьер-министр. — Ред.) Шмыгаль об этом говорил, или (президент. — Ред.) Зеленский где-то что-то сказал. А ведь это может обернуться серьезнейшими авариями и очень серьезным ухудшением здоровья людей.

Последнее, что хочу добавить в этом ключе, что (…) нормативная температура в квартирах сейчас, которую установили эти реформаторы, на пять градусов ниже той, которая была в 2013 году! А реально она значительно ниже. Мне приходят, когда наступает отопительный сезон, различные сообщения — «у меня в квартире 15 градусов, а я плачу баснословные суммы». У меня всегда возникает вопрос, а зачем вы платите такие суммы, если у вас такая температура поддерживается?

Народ меня удивляет. Как говорится, прыгать на Майдане — это одно, а вот выступать за свои собственные права… Как будто должен другой кто-то. Кто-то должен выступать за права, за то, что над ними так издеваются, а не они сами! Я уж не говорю про политические партии, которые являются бизнес-проектами наших олигархов, которые обслуживают интересы наших олигархов. Естественно, они вовсе не заточены на то, чтобы лишать Коломойских, Ахметовых и им подобных доходов. А они же стригут купоны — им принадлежат электростанции, ТЭЦ, ГЭС и т.д.

И в заключение несколько слов о «Северном потоке». Он еще не заработал, сейчас идет процесс сертификации, естественно, все противники этого газопровода прилагают очень серьезные усилия, с тем чтобы затянуть его максимально. Причем, что удивительно, вся эта борьба Еврокомиссии… Я, еще когда с ними работал, разговаривал с еврокомиссарами, всегда поражался: второй пакет, третий пакет — вся эта дуристика якобы должна была создать конкурентный рынок, рынок газа в том числе. И то, что они напринимали, в общем-то меня поражало всегда.

Азаров заявил, что на Украине преследуют за мыслепреступления © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Причем если раньше через трубы прокачивался газ Туркменистана, узбекский, казахский газ, то сейчас давно этого уже нет, они не нашли какие-то альтернативные возможности. Сейчас «Газпром» является монопольным поставщиком газа. Я не буду фантазировать, может быть, они закупают (газ. — Ред.), газпромовцы, но я не слышал об этом. Раньше они закупали определенные объемы газа и качали его как свой. Не знаю, что сейчас происходит. Но надо же быть реалистами. Например, Норвегия, которая свой собственный газ качает в Европу. С кем, с какими поставщиками она будет трубу делить пополам или на треть? Или американцы, которые будут вести свой сжиженный газ, какие у них конкуренты — Катар?

Вся эта дуристика, которая придумана была с целью максимально досадить «Газпрому» как поставщику газа, привела только к тому, что цены на газ сейчас взлетели до небес. Подчеркиваю — таких цен никогда не было. Они заведомо ставят химическую отрасль в неконкурентную ситуацию по сравнению с другими производителями. Соответственно, создают проблемы с производством удобрений и т.д. Это многоплановая проблема.

Теперь вернемся к самому «Северному потоку-2». Вы задаете вопрос, возможна ли ситуация, когда полностью прекратится транзит газа через сухопутную систему (ГТС) Украины? Я думаю, что такой ситуации не будет, потому что потребности в газе (я смотрю примерные прогнозы до 2030 года) возрастают, и мощности даже двух ниток «Северного потока» будет недостаточно для обеспечения в полном объеме Европы газом, даже с учетом южных веток и т.д.

То есть те опасения, которые сейчас раскручиваются украинским руководством… Я считаю, что это не руководство, это случайные люди, которые называются руководством, которые мало думают о том, что газ, который мы покупаем, это очень важный ресурс для работы и нашей промышленности, и для обеспечения нормальной жизни наших людей. Вот они бы об этом прежде всего подумали. А уже во вторую очередь подумали, как бы досадить, навредить России?

Я бы предложил им как-то поменять актуальность задач. На первом плане все-таки должно стоять обеспечение собственного государства и своих людей газом, а на втором плане, в порядке хобби, пусть думают, как неприятности доставлять «Газпрому». Я думаю, что от их потуг вряд ли «Газпром» как-то пострадает. Но с точки зрения эксплуатации системы, конечно, надо думать о том, чтобы прежде всего заниматься модернизацией ГТС.

Мне уже приходилось говорить о том, что самостоятельно Украина, не имеющая никаких ресурсов сейчас, с абсолютно обескровленной экономикой, конечно, не потянет такие громадные объемы по модернизации. Это громадная система, на входе она может принимать больше трехсот миллиардов кубов газа, вдумайтесь в такие цифры! А прокачивать больше ста семидесяти миллиардов. Такую гигантскую систему мог создать только мощный Советский Союз, а поддерживать в эксплуатации может только мощная экономика, мощная промышленность, чего нет сейчас…

Кто-то придумал, что, когда не будет газа, водород будем прокачивать. Хотел бы я посмотреть на такого дурака, который думает, что можно сейчас в данной ситуации просто так… Во-первых, где ты его возьмешь, это надо строить завод по электролизам, чтобы производить в громадных объемах этот водород. И потом, конечно, система (ГТС. — Ред.)… Если кто-то знает, в каком состоянии находится, то прекрасно понимает, какая глупость сказана этими деятелями, которые рассказывают, что они будут водород качать по этой системе.

Надо создавать консорциум, естественно, в котором будет три участника, это та идея, с которой мы двадцать лет тому назад выступали. Так называемые патриоты, тимошенки, яценюки в грудь себя били, орали до хрипоты, что это продажа национальных интересов России. Но они же были и премьеры, что же вы в национальные интересы не вложили десятка два миллиардов, чтобы капитально восстановить эту систему. Вы же не вложили ни копейки. Орать вы мастера, а дел у вас нет. И в результате мы имеем такую ситуацию без создания трехстороннего консорциума с выделением значительных ресурсов, мы не то что к водородам не подготовим свою систему газотранспортную, мы не в состоянии будем элементарно на этом газе обслуживать.



- Как вы оцениваете политическую ситуацию в стране? Например, из последнего — это возня вокруг возможной отставки Дмитрия Разумкова, которую обещают чуть ли не на этой неделе проголосовать. И заявление главы МИД Кулебы, который в интервью британской газете сказал, что Киев более не верит обещаниям Запада. По его словам, Украина должна рассчитывать только на себя и для противостояния с Россией должна пойти по пути Израиля, стать гибким милитаризованным государством. Как вы оцениваете подобные высказывания, чем они могут быть вызваны? Что это, новый курс страны или же попытка выторговать более сильные позиции в переговорах с Западом?

— Что можно сказать по поводу того, что случайные люди работают министрами, работают президентами, премьерами в Украине? Абсолютно случайные, абсолютно неподготовленные. Ну, во-первых, Кулеба. Никто ни тебе, ни Украине из западных руководителей никогда и нигде не обещал ни вступления в НАТО, ни вступления в ЕС. Были расплывчатые туманные разговоры, что двери какие-то открыты, но, для того чтобы в них зайти, нужно провести какие-то реформы. По-разному оценивали сроки. Я сам слышал от Ангелы Меркель срок в 25 лет, это она говорила примерно лет двадцать тому назад. То есть, выходит дело, что, когда она двадцать лет тому назад определяла срок 25 лет, имела в виду полсотни лет как минимум.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что нам до вступления в ЕС несколько световых лет. Но, правда, нашлись сразу критики, которые заявили, что световые годы — это мера расстояния, а не мера времени. Но она немного ошиблась, если мы это начнем пересчитывать, чтобы это расстояние пролететь, сколько времени, то да, недалеко ушла от истины. Ну я могу много других таких высказываний привести. Еще раз подчеркиваю, что это разочарование Кулебы означает только одно, что он всегда, когда ведет переговоры, видимо, слышит то, что хочет услышать, а не то, что ему говорят. Это очень большой недостаток политиков… Мне приходилось выслушивать наших министров, возвращавшихся из командировок в другие страны, с переговоров, и мне начинали рассказывать — а вот я ему сказал, я ему то сказал, я ему это сказал, я всегда его перебивал и говорил: слушай, мне абсолютно не интересно, что ты сказал, мне интересно, что тебе сказали, что тебе ответили, а не то, что ты с какими эмоциями рассказывал.

Я не знаю, на чем основано разочарование Кулебы, потому что, если бы (…) он почитал все уставные документы, которые являются основными требованиями, предъявляемыми кандидатам в члены ЕС, например, Копенгагенские критерии (вступления стран в ЕС. — Ред.)… Об этом абсолютно никто не говорит. Наш народ украинский очень доверчивый. Людям на Майдане непонятно отчего рассказали, что «мы завтра вступим в ЕС», они поверили. И вот восемь лет эта сказка в них поддерживает уверенность, что мы завтра-послезавтра будем в ЕС. Я тогда советую: сейчас же век интернета, набери в поисковике «Копенгагенские критерии» и сравнить их с тем, что у нас происходит в самой Украине.

Напомню, что соглашение об ассоциации (с ЕС. — Ред.)… Почему мне говорят: «вот ты топил за ассоциацию, ты разрабатывал, ты что-то обещал». Во-первых, я никогда ничего никому не обещал, это была моя характерная черта работы на посту премьер-министра. Во-вторых, значительная часть этого соглашения, примерно две трети, если по объему оценивать, — это выполнение как раз различных положений обустройства государства. То есть главным образом это обустройство системы правосудия в Украине. То есть у нас должен быть справедливый независимый суд, руководствующийся законом, руководствующийся правом. А кто сейчас, положа руку на сердце, скажет, что в Украине в результате проведения всех реформ за тридцать лет создана система правосудия? Кто может на этот вопрос ответить?

Если быть честными, можем ли мы сказать, что в Украине есть настоящий Конституционный суд? Тот, который есть, не является Конституционным судом по факту. Потому что судьи Конституционного суда, чья основная обязанность свято блюсти соблюдение Конституции Верховной Радой и президентом страны, отстранились, и их отстранили. Зеленский (…) уволил председателя Конституционного суда. Когда Верховный суд отменил его указ об увольнении председателя Конституционного суда, он издал второй указ — не допускать председателя на рабочее место. И какой-то прапорщик, стоящий на вахте, не пускает председателя Конституционного суда в здание Конституционного суда. Кто такую страну примет в Европейский Союз?

Вы назовите, в какой стране Европейского Союза может исполнительная власть так грубо вмешиваться в дела судебной власти? Я очень критично отношусь к Европейскому Союзу, потому что одно дело — рассказывать, как у них права человека соблюдаются, какая свобода слова, система правосудия… Но я на своей шкуре убедился, какая там свобода слова, какая там система правосудия. Мне потребовалось шесть лет для того, чтобы получить решение Европейского Совета, Европейского Союза, Европейского суда по моему делу, то есть по тем уголовным делам, которые в Украине возбуждали, которые яйца выеденного не стоят. Просто придумано, сфабриковано. И это было всем абсолютно ясно, всем судебным инстанциям. Но мне потребовалось шесть лет, чтобы, наконец, Европейский Совет, Европейский суд признал абсолютно очевидное. Поэтому я иллюзий не питаю, но шесть лет — и признал. А вот в Украине я уже почти восемь лет не могу добиться того же, чего я добился в Европейском Союзе. Это как лакмусовая бумажка. Я же не зря коснулся системы правосудия. Потому что система правосудия — это чрезвычайно важный элемент Копенгагенских критериев для вступления (в ЕС. — Ред.).

Теперь пойдем по работе экономики. Я бы советовал всем Кулебам… Советую, но понимаю, что этого не будет, — не тот это человек, который что-то читал, изучал бы. У него много амбиций и дури в голове, ему нельзя работать министром. Ему надо поработать сначала швейцаром, посмотреть, как одеваются дипломаты. На входе постоять, послушать краем уха. Потом, может, каким-то помощником, посидеть, тоже послушать, чему-то научиться. Потом, может быть, каким-то завотделом где-то поработать. Но это люди вертикального взлета, которые были никем и становятся вдруг министрами…

Как Зеленский: бегал по сцене, сейчас президент, но это же не означает, что он стал президентом. Хотя за два года можно было и стать, конечно. За два года зайца научат сигарету прикуривать… Наверное, мало чему учился, не знаю, что он там окончил, реально образованием не блещет. Так что не стал он президентом, хотя и называется президентом. То же самое можно сказать в отношении Шмыгаля.

Возвращаясь к вопросу о Разумкове. Вот эти игры — уволят его или нет, это никакого интереса у меня не вызывает, просто потому, что этот Разумков является таким же, как Зеленский, Арахамия и прочие, он мало чем отличается, может, чуть поумнее. Но если бы он чем-то отличался, то за время, которое он находится на посту председателя Верховного Совета, а это все-таки немаловажный пост, который предполагает проведение какой-то своей политической линии, он мог бы высказываться более серьезно, проводить какую-то линию… Нет, он послушно выполняет то, что ему говорят.

Азаров рассказал, почему Партия регионов потеряла политсилу и страну © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Я хочу вернуться к своему примеру. Когда выносили санкции по мне, помимо меня еще человек сорок или пятьдесят подверглись санкциям. Они (представители власти. — Ред.) писали, что данные, которые им представили, говорили о том, что это санкции по терроризму. То есть, обвиняя меня в терроризме, вынося санкции, СБУ и СНБО не позволяют усомниться в том, что я занимался террористической деятельностью, и, кроме меня, еще пятьдесят человек. И именно поэтому они такие санкции вынесли. Я подал обжалование на это идиотское решение, не соответствующее Конституции, в Верховный Суд. Верховного Суда у нас тоже нет, он начал отпихиваться, но я настойчиво добивался, все-таки они приняли и даже на 27 сентября наметили к рассмотрению мой иск. (…)

Суд чисто формально, естественно, запросил у Администрации (теперь Офиса. — Ред.) президента, у СНБО и СБУ материалы. Вы же говорите, что у вас есть достаточно материалов, — дайте их суду, чтобы мы оценили, насколько правомерно вы приняли это решение. И вот Администрация (Офис. — Ред.) президента им отвечает, что решение президент принял абсолютно правомерное, соответствующее Конституции, но материалов у нас никаких нет, которые бы свидетельствовали о том, что указ он подписал обоснованно. И мы запросили эти материалы у СБУ и СНБО. Однако через месяц они нам даже не ответили, это ж я цитирую ответ администрации президента в Верховный суд.

То есть ни СБУ, ни СНБО не ответили нам по поводу материалов, которые бы являлись основанием для издания указа. Потому что ни СБУ не представила никаких материалов, хотя нормативный срок месяц, ни СНБО. То есть ни в СБУ, ни в СНБО никаких материалов как не было с самого начала, так и нет. Совершенно очевидно, почему, какая от меня террористическая деятельность? Дураку понятно, что ее нет. Но вместе с тем Офис президента считает, что указ Зеленский издал абсолютно правомерно.

Мне кажется, даже в Эфиопии, Эритрее, Сомали и то юристы такую чушь бы не написали. Но у нас всё сходит с рук, и кто такую страну примет в Европейский Союз? И что удивительно, все-таки находятся люди, которые, несмотря на абсолютные факты ухудшения экономической и социальной ситуации, на то бесправие, в котором они находятся, на тарифы, все-таки голосуют и поддерживают Зеленского! Вот и хочется спросить: ребята, что еще с вами надо сделать? Это как в старом анекдоте. Приглашают народ на виселицу, завтра вешать будем. И вот этот народ спрашивает, а веревки с собой брать? Ну вот примерно то же самое происходит с нашим удивительным народом, который все это терпит. До какой степени будет терпеть — трудно сказать.

— Николай Янович, раз вы СНБО упомянули, санкции против каналов, они тоже были приняты СНБО, тоже были приняты совершенно незаконно, антиконституционно, но все с этим ладно, что соглашаются, так еще и у партии власти довольно неплохой рейтинг, согласно соцопросам. Хоть какое-то объяснение есть этому загадочному явлению?

— Конечно есть. Вы же не забывайте, что нас с вами смотрят пусть 150-200, пусть даже пятьсот тысяч человек. Некоторые мои выступления смотрят до пятисот тысяч. Раньше, когда меня не блокировали, а ютьюб меня уже трижды блокировал, и фейсбук, были просмотры больше миллиона, до двух миллионов доходило. Сейчас, после блокировки, 150-200 тысяч считаю хорошим показателем. Если сравнить с «1+1», это помойка реальная, которая льет грязь, льет ложь на наших телезрителей, но смотрят, слушают эту помойку миллионы людей — пять-шесть миллионов человек каждый день. Представьте себе. Добавьте сюда ахметовские каналы, добавьте каналы Пинчука, телешоу Шустера и прочее… То есть населению Украины массированным потоком идет зомбирующая ложь. Как говорил незабвенный Геббельс, потому что все повторяется у нас, ничего нового эти деятели не изобрели — «Ложь, повторенная тысячекратно, становится правдой».

Как по Оруэллу, ложь — это правда, но, чтобы она стала правдой, ее надо вдалбливать в сознание. И если эта ложь вдалбливается в сознание, то она, наконец, овладевает человеком…

Эти тридцать лет, когда люди сведены до положения… по сути дела рабов, когда они заняты одним процессом выживания… Им не до высоких материй, когда практически все время уходит на то, чтобы соображать, где что купить подешевле, как эти деньги, которые они получают, эти копейки, распределить так, чтобы дети были сыты. Я не осуждаю людей, я просто говорю, что специально создается система отупления. Эта система отупления — это программа, которая реализуется в нашей стране, очень продуманная система, когда специально распространяются такие концепты, такое содержание, которое отупляет, примитивизирует людей, не позволяет им чувствовать, ощущать причинно-следственные связи.

Простой пример приведу. Все же помнят, как жили в 2010-2013 году. Недостатков было много, но ведь газ стоил 73 копейки куб, сейчас стоит условно десять, а будет, может быть, двадцать (гривен. — Ред). Ну что, разве одного этого простого факта недостаточно, чтобы связать, что на вашей беде наживаются власть имущие — те, кто поставил эту банду у власти. Это же понятно! Еще раз подчеркиваю — при нашей власти не всё было хорошо, но мы в таких масштабах не занимались разрушением страны, это совершенно очевидно. И эта причинно-следственная связь проста, просматривается элементарно. А сколько стоили хлеб, молоко, электричество, услуги ЖКХ? Сравните… Почему так произошло? И вот вам вдалбливают ответ простой — во всем виновата Россия, война, еще что-то. Ну хорошо, вычлените расходы на конфликт, и вы увидите, что в общем объеме это не такая уж и большая величина получится. Но жизнь-то ваша ухудшилась в разы, а величина эта, на конфликт которая расходуется, — это проценты или доля процента. Значит, не сопоставимо.

Азаров пояснил, почему Зеленский не годится в президенты © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Я не верю, что у Зеленскоо 30%, думаю, гораздо ниже. Но власть, помимо того, что может использовать систему информации, она же занимается еще и прямой фальсификацией. Это тоже нельзя забывать — административным ресурсом, прямой фальсификацией, и в результате может проводить (своих. — Ред.). Мы забываем, что нам когда-то преподавали в университете. Когда я учился, там преподавали марксизм-ленинизм, работы Ленина. Мы сквозь пальцы смотрели на все это дело, и только сейчас мы понимаем, что такое, по определению Ленина, буржуазная демократия. Буржуазная демократия является диктатурой правящих классов, а никакой не демократией. И когда нам стали рассказывать — ну вот смотрите, десять партий участвует! Ну и что, что десять партий, все эти партии выражают интересы определенных олигархов, но только не народа. Это же надо понимать. Они не отображают интересы народа, хотя могут быть любые лозунги, могут говорить что угодно. Могут обвинять власть, могут ее критиковать, могут рассказывать, что они придут к власти, и манна небесная посыплется на людей. Они приходят к власти, а манна небесная не сыплется.

Ленин мог предвидеть, он был гениальным человеком, очень хорошо знал эту систему, жил в этой системе, видел, как она функционирует. И такие выводы он сделал. А декоммунизация — это средство угнетения людей, это средство их закабаления, сведения к скотскому существованию. Получаешь зарплату, которую тебе хватает, только чтобы заплатить платежи ЖКХ и на похлебку, ну и будь здоров — все, больше тебе ничего не надо.

- Голодные не протестуют.

— Да.

- Есть ли политическая сила, которая способна сейчас поднять людей на протест? Многие обещали горячую осень Зеленскому. Но есть ли такая партия, которая сможет обеспечить эту горячую осень?

Азаров сказал, какую партию срочно нужно создать на Украине © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Зеленский абсолютно без всяких изменений взял всю карательную систему, созданную Порошенко вместе со своими американскими советчиками. Взял в свое распоряжение, пользуется ею. Потому что если бы он хотел что-то изменить, то давным-давно надо было ликвидировать всех этих… по сути коричневорубашечников.

У нас ситуация в Украине напоминает очень здорово тридцатые годы Германии, когда были охранные отряды, которые потом переродились, были трансформированы в СС. У нас практически то же самое, только пока они находятся в таком состоянии… Но и в таком состоянии они являются вполне достаточными для того, чтобы никаких массовых выступлений не было. Размозжить голову какому-то лидеру, который вдруг может появиться, — сегодня их для этого достаточно. Карательная система, которая может выдвинуть любые дурацкие обвинения — в терроризме, в сепаратизме, в пособничестве какому-то оккупанту, — то, что творит наша система, это не налезает ни на какую голову.

Страны ЕС понимают, что такой стране не место в ЕС, это однозначно.