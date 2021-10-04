Новый военный союз Великобритании, США и Австралии AUKUS может представлять вызов для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока. О том, как Россия отвечает на эту угрозу рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру

Леонков сообщил, что в России проводится реформа Тихоокеанского флота, связанная с появлением эшелонированной противовоздушной и береговой обороны в регионе. На Дальнем Востоке уже присутствует целая воздушная армия, отметил эксперт.

Владимир Быстряков: Украина в 1991 году потеряла Сибирь и Дальний Восток © rian.com.ua

Эксперт подчеркнул, что регион в военном отношении укреплен не только на восточном, но и на юго-восточном направлениях.

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