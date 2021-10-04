Леонков сообщил, что в России проводится реформа Тихоокеанского флота, связанная с появлением эшелонированной противовоздушной и береговой обороны в регионе. На Дальнем Востоке уже присутствует целая воздушная армия, отметил эксперт.
«Мы понимаем, что Дальний Восток больше не является тем регионом, в котором не стоило держать определенный контингент войск. Теперь там полноразмерная боевая группировка, которая может быть усилена за счет сил и средств из других округов. К тому же там расположены системы предупреждения о ракетном нападении, стоят дальние радиолокационные станции (загоризонтные и надгоризонтные)», – рассказал Леонков.
Эксперт подчеркнул, что регион в военном отношении укреплен не только на восточном, но и на юго-восточном направлениях.
Полностью интервью можно прочитать здесь.