Дальний Восток больше не является тем регионом, в котором не стоило держать определенный контингент войск. Теперь там полноразмерная боевая группировка, которая может быть усилена за счет сил и средств из других округов, утверждает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков о возможностях ВСУ: Зеленский сам верит в ложь, которую говорит © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Ранее израильский военно-политический аналитик Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

— Алексей Петрович, чем мы можем ответить на эту угрозу?

— Мы давно отвечаем на подобного рода угрозы. В Восточном военном округе мы сейчас выстраиваем нашу оборону. Идет реформа, связанная с Тихоокеанским флотом и с появлением в этом регионе системы эшелонированной противовоздушной и береговой (противокорабельной) обороны. Там у нас присутствует целая воздушная армия.

Мы понимаем, что Дальний восток больше не является тем регионом, в котором не стоило держать определенный контингент войск. Теперь там полноразмерная боевая группировка, которая может быть усилена за счет сил и средств из других округов.

К тому же там расположены системы предупреждения о ракетном нападении, стоят дальние радиолокационные станции (загоризонтные и надгоризонтные). То есть мы этот регион сейчас укрепляем, причем не только на восточном, но и на юго-восточном направлении.

— В чем конкретно заключается военное сотрудничество России и Китая?

— Сейчас мы помогаем КНР обновлять их собственную систему предупреждения о ракетном нападении. А поскольку между нами установлены давние связи, в случае глобальной опасности (будем говорить об угрожаемых периодах) возможен военно-политический союз России и Китая, когда вооруженные силы стран будут представлять собой единое целое.

Уже давно во всех глобальных учениях, которые проходят на территории России, принимают участие военнослужащие из Китая. Так что мы это направление знаем и понимаем.

Не стоит забывать, что на Аляске находится позиционный район ПРО, который защищает целая группировка войск США. Аляска сейчас превращается в некий плацдарм, с которого США пытаются проводить свою глобальную политику сдерживания России в арктических широтах.

— Я слышал, что мы пока серьезно уступаем США по количеству подводных лодок. Можем ли мы наверстать это отставание?

— У нас идет программа по строительству новых подводных лодок. Те, которые подлежат модернизации, модернизируются. Мы уже давно ушли от понятия количественного фактора. Мы делаем ставку на качество. Поэтому наши подводные лодки оснащаются новыми комплексами Р-30 «Булава», который обеспечивает скрытый запуск баллистической ракеты.

Мы оснащаем наши подводные лодки ракетами из семейства «Калибр», а также будем ставить на них гиперзвуковые ракеты «Циркон». Я уже даже не говорю о силе надводного флота.

Константин Сивков: В ответ на новый союз Китай вступит в военный блок с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Украинская артиллерия провела стрельбы вблизи российской границы в районе Крыма. Чем мы можем ответить, если такой снаряд, не дай бог, попадет на нашу территорию?

— Такого рода прецедент рассматривается. Та сторона надеется, что Россия хлопнет дверью и отдаст приказ в атаку. Конечно, этого не произойдет. Но если это будет делаться целенаправленно, Минобороны предпримет соответствующие меры. Мы в апреле этого года четко давали понять украинской стороне, что любые военные провокации в сторону России будут для них чрезмерно опасными.

— Украина проводит очередные маневры с участием сил НАТО. Научились ли они в ходе этих учений чему-нибудь кроме диверсионной активности?

— Насколько я в курсе, эти учения столкнулись с определенного рода сложностями. Они хотели показать, что они одновременно могут задействовать все свои полигоны, но у них что-то пошло не так.

Это все красиво выглядит на рекламных плакатах, но военную выучку, слаженность и боевую подготовку никто не отменял. А поскольку у них инструкторами выступают военные из США и других стран НАТО, их подготовка отличается от уровня подготовки, которая достигнута в наших вооруженных силах.

Наш уровень подготовки выше и качественней. Это признают не только наши специалисты, но и специалисты за рубежом. Можно вспомнить генералов Хайтена и Милли, которые говорили об этом не раз.

— Хотел спросить про наших союзников, Белоруссию и Казахстан. При всей силе их армий у них нет боевого опыта. Где они могли бы этот опыт приобрести или компенсировать его отсутствие?

— Мы с этими странами делимся своим боевым опытом и проводим совместные учения. Только что прошли маневры «Запад-2021», в которых принимали участие военнослужащие Республики Беларусь. Они, например, участвовали в ночной высадке десанта, когда одновременно высаживались 600 десантников и 400 единиц боевой техники. Уровень подготовки в белорусской армии достаточно высок. Примерно такой же уровень подготовки у армии Казахстана.

Если мы посмотрим на результаты «Армейских игр», то Белоруссия и Казахстан, как правило, занимают призовые места. Это говорит об их высоком уровне подготовки. Что касается других участников, то им свой уровень подготовки еще предстоит подтягивать, но это уже детали.

К тому же у нас в рамках союзнических и партнерских отношений проходят учения, где тренируются отдельные виды и рода войск. С Белоруссией и Казахстаном у нас единое общее оперативное пространство и общая противовоздушная оборона.