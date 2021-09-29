Перепалка между участниками передачи разгорелась из-за провокаций польского политолога.
Эксперт из Германии Владимир Сергиенко заявил, что Киев не стремится к миру в Донбассе, и напомнил о жертвах украинских обстрелов и детях, которые растут в ЛДНР во время войны.
Корейба мешал оппоненту, перебивая его, предлагая ему обняться или пожать руки. Сергиенко призвал его замолчать и назвал провокатором.
В результате польского политолога решила остановить силой Татьяна Монтян. Она ударила Корейбу по лицу и призвала ведущих выгнать его из эфира.
Якуб Корейба и ранее испытывал терпение гостей студии, порой провоцируя оппонентов на ругань и рукоприкладство.