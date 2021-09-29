В студии программы «Время покажет» 28 сентября на Первом канале украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян ударила польского эксперта Якуба Корейбу за то, что он мешал выступлению гостя, рассказывающего о ситуации в Донбассе

«Зрадища»: Монтян уличила и.о. главы СБУ в страшном © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Эксперт из Германии Владимир Сергиенко заявил, что Киев не стремится к миру в Донбассе, и напомнил о жертвах украинских обстрелов и детях, которые растут в ЛДНР во время войны.

Корейба мешал оппоненту, перебивая его, предлагая ему обняться или пожать руки. Сергиенко призвал его замолчать и назвал провокатором.

В результате польского политолога решила остановить силой Татьяна Монтян. Она ударила Корейбу по лицу и призвала ведущих выгнать его из эфира.

Якуб Корейба и ранее испытывал терпение гостей студии, порой провоцируя оппонентов на ругань и рукоприкладство.