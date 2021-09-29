Пятого президента Украины Петра Порошенко сняли на камеру на борту самолета за просмотром необычного видео. Об этом сообщил 29 сентября Telegram-канал Vesti.ua

«К президентству с ветерком»: Гончаренко поздравил Порошенко забавной фотожабой © Гончаренко/Telegram Порошенко отправился в очередной вояж. Куда — пока непонятно. <…> Гений украинской политики смотрел интервью с пожизненно заключенным, который уже 19 лет отбывает наказание за убийство. Давайте-давайте, Петр Алексеевич, набирайтесь опыта, что оно там и как. Мы, конечно, в вашу посадку уже не верим, но, как говорится, и палка раз в год стреляет», — сыронизировали авторы издания.

Речь идет о конотопском авторитете Олеге, убившем двух женщин. На днях он дал интервью украинскому актеру и блогеру Станиславу Домбровскому.