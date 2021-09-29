Будущее – за гибкими изменчивыми союзами государств, созданными под решение конкретных политических задач и в которых почти нет идеологии, считает американо-российский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, время долгосрочных союзов прошло- их сменили союзы по типу гибких коалиций, когда страны или другие силы объединяются для решения конкретных проблем.

«Будущее — за гибкими изменчивыми союзами, структурами, созданными под решение очень конкретных политических задач, где почти нет идеологии. Союзы, основанные на текущей идеологической близости, смысла сегодня не имеют. Эти союзы только будут связывать руки странам, которые в них вступают, ограничивать их возможности», — отметил Злобин.

Николай Злобин: Главная задача России — осторожное и продуманное выстраивание политики в отношении Китая © РИА Новости, Нина Зотина

«Это еще отдаленно стоит от создания конкретного союза, если он вообще когда-либо будет создан. И еще дольше стоит от момента, когда он начнет функционировать как военно-политический союз», — добавил политолог.

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