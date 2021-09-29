Все, что произошло вокруг покушения на Сергея Шефира, производит впечатление чего-то очень искусственного, очень ненастоящего. Комментировать что-то большее в данной ситуации нет смысла. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Сергея Шефира произошло утром на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.

То, что президент Украины без всякого расследования на заседании Ассамблеи ООН назвал это покушение «платой за реформы», говорит о том, что он понимает, что тут дело совсем не в реформах, подчеркнул эксперт.

«И то, что мы знаем о роли, месте Шефира в этой всей конфигурации власти, чем он занимался и т.д., то, как мне кажется, что если это действительно не инсценировка, что исключить тоже нельзя, то это, возможно, какие-то пугалки со стороны ущемленных по бизнес-интересам», — рассуждает Погребинский.

Собеседник издания добавил, что обычно он не комментирует подобные инциденты, потому что для этого надо обладать детальной информацией, которой у него нет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.