Решение быстро создать военный союз США, Великобритании и Австралии было принято в связи с тем, что администрация Байдена старалась провести саммит с Си Цзиньпином, но Китай занял довольно жесткую позицию, отказавшись встречаться, пока США не поменяют свою политику, рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

В Пекине уже назвали этот блок «безответственно-агрессивным», и китайская администрация имеет на это полное право, отметил эксперт.

«В дальнейшем будут создавать разные конфигурации. Это не последний блок, который мы сейчас увидим. Любопытно, что они пока сосредотачиваются только на военно-технологических вопросах, хотя предполагалось, что это должен быть большой финансово-экономический блок, который позволит развязаться с «фабриками вещей» в Юго-Восточной Азии», — указал Дробницкий.

Противостояние условной Австралии китайскому блоку России угроз не несет, России следует ожидать проблем в соседних с ней странах, заключил собеседник издания.

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