США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности между тремя странами по Индо-Тихоокеанскому региону, которое получит название AUKUS. Три страны достигли договоренности по новому формату сотрудничества, который призван упростить обмен между ними передовыми военными технологиями.
В Пекине уже назвали этот блок «безответственно-агрессивным», и китайская администрация имеет на это полное право, отметил эксперт.
«В дальнейшем будут создавать разные конфигурации. Это не последний блок, который мы сейчас увидим. Любопытно, что они пока сосредотачиваются только на военно-технологических вопросах, хотя предполагалось, что это должен быть большой финансово-экономический блок, который позволит развязаться с «фабриками вещей» в Юго-Восточной Азии», — указал Дробницкий.
Противостояние условной Австралии китайскому блоку России угроз не несет, России следует ожидать проблем в соседних с ней странах, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.