Те уехавшие в Херосн крымские татары, которые поняли, что их обманули и не выполнили ни одного обещания, которое давали им Петр Порошенко и Владимир Зеленский, вернулись в Крым. Об этом рассказал народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в интервью изданию Украина.ру

Алексей Журавко: Херсон сам загнал себя в тупик, из которого не выбраться без России © rusdozor.ru

Ранее киевские власти заявили о планах утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы. Якобы латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. В предложенный вариант алфавита включена 31 буква. Как заявил руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, крымские татары остаются в России, для них изменение алфавита, предложенное украинскими властями, актуальным не будет.

Эксперт также отметил, что после возвращения Крыма в состав России крымско-татарский язык не только не был ликвидирован, но и подкреплен необходимыми законами и указами.

«Более того, я знаю многих татар, которые, вернувшись в Крым, даже просили прощения и отказывались от своих прежних взглядов. У меня есть крымскотатарский друг Ситумер Нуреддинович, и он говорит, что Россия выполнила все свои обязательства. Украина же не решила ни одного вопроса. А деньги, которые были выделены Украиной для крымских татар, просто украли», — указал Журавко.

Собеседник издания добавил, что если бы не защитила Россия, то в Крыму было бы то же самое, что и на Украине, только гораздо страшнее, и последствия были бы тяжелее и для Херсонской области тоже.

Полностью интервью можно прочитать здесь.