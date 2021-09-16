Херсонской области был нанесен большой ущерб из-за блокады Крыма и разрывов экономических связей с Россией, ее жители устали от постоянной нищеты и ненависти, считает народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко

Алексей Журавко: новая война из-за языка на Украине неизбежна © Скриншот из видео Украина.ру Украина.ру

Алексей Журавко, который после государственного переворота на Украине уехал в Москву, большую часть жизнь работал, занимался бизнесом и вел политическую деятельность в Херсонской области. Он как никто другой знает проблемы региона и то, как их можно решить.

- Алексей Валерьевич, что представляла собой в Херсонская область в советское время, при домайданной Украине, и что сейчас?

— В советское время регион развивался. Северо-крымский канал работал, оросительная система работала. А если оросительная система, дренажная система и гидросооружения работают, это значит, что у нас растут леса. На сегодняшний день это большая проблема. Работали фабрики, работали заводы (хлопчатобумажный комбинат работал, судостроительный завод работал). Поэтому Херсону было куда развиваться. Особенно это касалось сельскохозяйственной отрасли, на что и делали ставку в советское время.

После того, как Советский Союз рухнул, конечно же возникли проблемы. Пострадала и Россия, и Украина. Урон после провозглашения Украиной независимости был нанесен большой, и это факт. Наступила новая ментальность, новая жизнь, новые рыночные отношения, появились предприниматели, а Херсон начал увядать. Урон был нанесен большой. Все началось разворовываться, растаскиваться. Но кто смог в этих условиях сохранить и приумножить, тот и выжил.

Тем не менее, через определенное время ситуация стабилизировалась, стало восстанавливаться производство, животноводство, люди начали создавать фермерские хозяйства и Херсон начал подниматься с колен.

Если говорить обо мне, то я в Херсоне был народным депутатом. У меня работали предприятия на более 5 тысяч рабочих мест. В одном только Херсоне у меня было свыше 700 рабочих мест. Сейчас ничего этого нет. Фабрика практически не работает, хлебозавод разворовали, автопредприятия не работают. Да, это связано с моей политической позицией. Но они это все разбили, даже не посмотрев на рабочие места для инвалидов. Люди, которые на сегодняшний день что-то могут, либо неугодны власти, либо же они становятся жертвами, на которых пытаются заработать деньги.

- Время от времени из Херсона поступают печальные новости, что крупная продовольственная база «Чумак» сократила до 80% своего аграрного направления, а фермеры уничтожают арбузы из-за того, что их себестоимость выше закупочных цен. Что из этого правда?

— Если до 2014 года Херсонская область как-то развивалась в плане частного бизнеса (если взять тот же «Чумак»), то с каждым годом наблюдается сумасшедшее падение производства. Рынок России потерян, рынок Крыма потерян, рынок Донбасса потерян. Они сами себе блокаду устроили. Из-за губернатора, который выполнил распоряжение Турчинова заблокировать Крым, Херсон сам отрезал себе руки-ноги.

Если более точно оценивать потери региона, то от потери крымского рынка бюджет области лишился 60% своего дохода, а частный сектор потерял до 70%. Арбуз, дыня, огурец, помидоры и многое другое, что производит Херсонская область — все потеряно.

На сегодняшний день мы наблюдаем тенденцию, когда с каждым годом все больше людей передисковывают свою же продукцию, которую вырастили, а это колоссальные убытки. Мы видим, как с угрожающими темпами бросают целые поля и демонстративно бьют арбузы. Но это не только арбуз. В том году массово выбрасывали морковь. Мы еще посмотрим, что будет осенью. Скоро заморозки, и, учитывая, что необработанных с неубранным урожаем полей будут оставлять все больше, эта продукция будет пропадать.

«И это еще до Крыма и Донбасса». Военкор Стешин о том, что в "русском" Херсоне думают о России © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy

Повторюсь, самый большой ущерб от того, что мы потеряли Крым. В этом направлении шла электроэнергия (дополнительный доход в бюджет), в этом направлении шел арбуз и другие культуры. Кроме того, когда не было моста, мы отправляли свою продукцию на Тамань и Кубань. Сегодня этого рынка нет. Херсон остался закупорен, а обмен денежных средств остановлен, потому что люди боятся ездить в Крым. Это очень сильно ударило по области и связало ее.

- Часть журналистов рассказывала, что еще до Крыма и Донбасса Херсон был самым проукраински и антироссийски настроенным из всех регионов Юго-Востока. Так ли это?

— Нет, это не так. В то время весь Херсон не вышел. Вышла только кучка маргиналов. Все активные люди, которые участвовали в блокаде Крыма — все завозные. Да, в многотысячном Херсоне нашлась тысяча идиотов — но это все равно не весь Херсон.

Большая часть херсонцев имеет родственные корни с Крымом. Они знают, чем живет полуостров и что там строят. И в данный момент херсонцы за дружбу с Россией.

Конечно, среди херсонцев идет небольшой рост ненависти по отношению к россиянам. Но это связано с постоянным прогрессирующим зомбированием. Если правильно все повернуть, то можно и Украину спасти. Только без этих негодяев.

- По идее Крым должен выполнять роль витрины России для Херсона в целом и Украины в частности. Насколько это удается?

— Если бы сегодня было свободное перемещение между Херсоном и Крымом, Херсон бы активнее участвовал в противостоянии этим идиотам. Мы видим, что в Крыму украинский язык не ликвидирован. Он усилен законодательно и конституционно подкреплен Российской Федерацией. Крымско-татарский язык тоже подкреплен необходимыми законами и указами.

Мы сегодня наблюдаем разрушительную позицию Украины в отношении Крыма. Если бы шла вода, была открыта граница, ходили поезда на Москву, шел грузопоток и электроэнергия, область бы получила колоссальный доход. Но там гривна, а тут рубль. Себестоимость совсем другая. Это было бы выгодно и России, и Украине.

Но сегодня пошли по самому страшному пути разрушения и антироссийскому проекту. Хотя я как украинский политик считаю, что то, что произошло в Крыму, было правильно. Я был на референдуме и видел все своими глазами. Люди приняли решение, а решение нужно отстаивать и защищать. Если бы не защитила Россия, было бы то же самое, что и на Украине, только гораздо страшнее. Последствия были бы тяжелее и для Херсонской области тоже.

А сейчас Херсонская область заморожена, в тупике и будто бы закрыта пробкой. И от этого она страдает.

- Как себя чувствуют крымские татары, которые живут на Херсонщине?

— Те, которые поняли, что их обманули и не выполнили ни одного обещания, которое давали им Порошенко и Зеленский, вернулись в Крым. Более того, я знаю многих татар, которые, вернувшись в Крым, даже просили прощения и отказывались от своих прежних взглядов. У меня есть крымскотатарский друг Ситумер Нуреддинович, и он говорит, что Россия выполнила все свои обязательства. Украина же не решила ни одного вопроса. А деньги, которые были выделены Украиной для крымских татар, просто украли.

- А что будет дальше? Оправдаются ли пессимистические прогнозы, что Херсонщина превратится в пустыню?

— Если не купировать любое негативное явление, оно будет прогрессировать. Сегодня Херсон очень сильно страдает от бездумных решений. Экологические проблемы региона связаны с тем, что пресную воду сливают в Черное море. Большие проблемы из-за того, что дренажная система, перетоки и поливы не работают должным образом. Из-за нехватки денег страдают сельхозпредприятия, что приводит к оттоку населения и гибели сел.

Самое главное, что когда ты, в переносном смысле, режешь человеку по живому, рассказываешь, что в Крыму живут одни враги, людей, наполненных ненавистью, становится все больше и больше. Очень большое внимание уделяются искажению фактов, а молодежь растет. Поэтому все хорошее уходит, а негативное приходит.

Важную роль играют и такие факторы, как цена на газ. Газ дорожает, коммунальные услуги дорожают — значит, растет бедность, растет преступность и растет число людей, которые уезжают на заработки. Херсон стареет. А города живых умирают, города мертвых растут. Смертность в Херсоне увеличилось, но эти факты скрывают, подсовывают липовые цифры и не говорят людям правду.

«Все поменялось». Эксперт о том, как в Херсоне относятся к России и к Донбассу © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy

Что касается пустыни, то она подходит. Когда работала оросительная система, поля заливались и происходило опреснение земель. Пресная вода давила и соль не проступала. А сегодня Херсон теряет плодородные земли, на которых можно было бы что-то выращивать.

Мы теряем производство и воспроизводство во всех отношениях. Животноводство, сельхозпродукция, переработка. Если каховский электромаш работал в кооперации с Россией и производил более 80% продукции электродвигателей для РФ и для Крыма, то сегодня практически завод стоит. Там три калеки работают. А это фундамент бюджета.

Наши техникумы фактически не дают то образование, которое создавало бы инженеров, швей, трактористов и так далее. Все хотят легкие деньги. И с детства приучают к мифам — что мы будем жить лучше после Майдана и что враг — Россия. Ну и фашизм, который ведет к погибели Херсонской области. Это нужно останавливать.

Я считаю, что России нужно входить в клинч с украинским режимом. Потому что это геополитические интересы России. Украина бы уже давным-давно погибла, если бы Россия не действовала мягкими методами. России сегодня невыгодно разрушать всю Украину. Это миф, навязанный Европой.

Пророссийский Херсон или не пророссийский? Я бы сказал, что он проукраинско российский. Если на Западной Украине и в Киеве повалили множество памятников советским солдатам, то даже если в Херсоне такие инциденты происходят, люди сами их восстанавливают. Они не хотят видеть Бандеру.

- Готовы ли жители Херсонской области если не к восстанию, то к тому, чтобы оказывать давление на власть?

— Я как житель Херсона прямо заявляю, что если туда зайдут российские войска, их будут встречать с цветами. Херсону нужна стабильность. Ему надоело жить в нищете и в дыре ненависти. То, что Херсон якобы антироссийский — это миф.