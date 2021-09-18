Украинская сторона недавно хвасталась, что совместно с американскими и британскими спецслужбами подготовили 9 тысяч специалистов диверсионно-разведывательных групп. Значит, эти группы должны себя проявить. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о возможностях ВСУ: Зеленский сам верит в ложь, которую говорит © РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Как раз в сторону Белоруссии часто засылают такие группировки. Но большинство из них либо ликвидированы, либо в процессе ликвидации», — отметил Леонков.

Российские спецслужбы, такие как ФСБ, не зря свой хлеб едят, они работают, выявляют ячейки. И если вдруг украинской стороне удается что-то совершить, то они быстро находят тех, кто этим занимался, как в последнем случае с подрывом газопровода, уточнил специалист.

Понятно, что это работа непростая, потому что надо выявить реальных участников, а не пойти по ложному следу. С переменным успехом нам удается эти случаи локализовать, заключил собеседник издания.

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