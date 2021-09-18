Следовательно, под ударом могут оказаться Крым, приграничные российские регионы и даже Белоруссия, считает эксперт.
«Как раз в сторону Белоруссии часто засылают такие группировки. Но большинство из них либо ликвидированы, либо в процессе ликвидации», — отметил Леонков.
Российские спецслужбы, такие как ФСБ, не зря свой хлеб едят, они работают, выявляют ячейки. И если вдруг украинской стороне удается что-то совершить, то они быстро находят тех, кто этим занимался, как в последнем случае с подрывом газопровода, уточнил специалист.
Понятно, что это работа непростая, потому что надо выявить реальных участников, а не пойти по ложному следу. С переменным успехом нам удается эти случаи локализовать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.