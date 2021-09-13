Если бы Россия начала оказывать военную помощь ДНР/ЛНР, она бы перестала быть участником переговорного процесса, и тогда события на Украине и конфликт на Юго-Востоке пошли бы по совершенно иному пути, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков о том, чем ответит Россия на превращение Украины в угрозу своей безопасности © РИА Новости, Сергей Мамонтов Украина.ру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя сравнивать Украину с Афганистаном в том смысле, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина. По его словам, в 2014 году украинцам удалось отстоять свою государственность, несмотря на то что им «противостояла российская армия», а украинские вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.

- Алексей Петрович, как вы считаете: Зеленский на полном серьезе озвучивает подобные вещи, или это обыкновенная пропаганда?

— Зеленский искренне верит в то, что говорит. Он же профессиональный актер и без веры он не может достоверно сыграть роль президента, который управляет страной. На самом деле то, что он говорит, ни коим образом не соответствует действительности. Ни одного доказательства, что в Донбассе были российские войска и что-то там делает, у него нет, как не было их у его предшественника Порошенко. Даже полеты американской разведывательной авиации не зафиксировали ни одного военного на территории ДНР/ЛНР. Все это из области фантастики.

Он призывает не сравнивать Украину с Афганистаном, но это в принципе несопоставимые вещи. Украине дали 2-5 миллиарда долларов, чтобы она рассталась со своим суверенитетом, а США вложили в Афганистан более 2 триллионов долларов. И американцы официально называли Афганистан своим партнером и союзником в Центральной Азии, а Украину они называют по-разному.

Несмотря на это, США вышли из Афганистана, и в этой стране огромные проблемы. Что уж говорить об Украине, которая не столь важный ресурс, как считает Зеленский. Никто пока не отвечает на призывы Зеленского взять Украину в НАТО, потому что всем понятно, что это прямое столкновение с Россией. Но в качестве территории, с которой будут вестись диверсии, Украина рассматривается.

Еще в 2018 году RAND Corporation в своем исследовании о том, как воздействовать на Россию, признал Украину территорией, с которой надо максимально доставлять беспокойство России, при этом не доводя дело до открытого боестолкновения, потому что российская армия просто сметет то, что называется «украинскими войсками». И большая часть населения российскую армию поддержит.

В качестве пропаганды Зеленский может говорить любые радикальные действия, которые мало соответствуют реальности.

- Понятно, что в Донбассе никаких российских войск нет. А в чем конкретно выражается помощь России силам ДНР/ЛНР?

— Прежде всего, это гуманитарная помощь. Мы туда регулярно отправляем гуманитарный конвой. Потому что Украина блокирует этот регион в транспортном и ином отношении и получать некоторые виды товаров (те же медикаменты) с территории Украины они не могут. Вот мы им и помогаем. Например, вакцину от коронавируса туда завезли.

Украина же туда ничего не собиралась туда везти. Они вообще считают, что там нет украинских граждан, одни только сепаратисты. Я думаю, что именно поэтому огромное число людей получают сейчас российские паспорта, потому что реальная помочь идет со стороны России, а не со стороны Украины.

- Украина на равных воюет с Донбассом. А может ли она противостоять Польше или Румынии, которые действительно имеют к ней территориальные претензии?

— Украина часто говорит в пропагандистских целях, что у них настолько мощная армия, что их испугались и не взяли в страны НАТО. Но если НАТО вдруг захочет взять территорию Украины, Украина не сможет ничего противопоставить. И Румыния, и Венгрия состоят в НАТО. Если вдруг начнутся боевые действия, то мы можем говорить о конце украинской государственности, потому что союзников у Украины нет. Если НАТО начнут с ними воевать, кому они будут жаловаться? Понятное дело, что они проиграют. Потому что для того чтобы вести боевые действия нужен развитый ВПК, чего на Украине нет практически совсем.

Вся их мощь зиждется на военной помощи, которая идет из США и некоторых стран Европы. Не будет этой военной помощи — не будет украинской армии.

- На что же тогда рассчитывает Зеленский, когда говорит, что возможна большая война с Россией?

— Это он поднимает повестку о том, что они находятся в авангарде противостояния Запада и России и что если Украине не будет оказана помощь, то начнется большая война. Якобы они еле-еле сдерживают агрессивную Россию от масштабных боевых действий.

- Украинский беспилотник нанес удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка. Почему нас до сих пор не удалось выстроить там систему ПВО, чтобы эти беспилотники моментально сбивались?

— Вы поймите, что мы не оказываем военную помощь ни Луганску, ни Донецку. Россия является стороной переговорного процесса, связанной «Минском-2». Она только входит в «Нормандскую четверку», которая принуждает Украину соблюдать подписанные когда-то Минские соглашения. Если Россия начнет оказывать военную помощь, она перестанет быть участником переговорного процесса. И тогда события на Украине и конфликт на Юго-Востоке пойдет по совершенно иному пути.

- Может ли Россия предпринять не только дипломатические усилия, чтобы та сторона не применяла беспилотники и не гибли мирные жители?

— Этим занимается командование двух корпусов ДНР/ЛНР. Были последние новости, что количество сбитых беспилотников сейчас растет. Это значит, что военнослужащие Народной милиции научились их сбивать.

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин

Донецк и Луганск учатся бороться с беспилотниками. Правда, делают они это не так быстро, потому что они это делают из собственных ресурсов. Там есть умельцы, которые получают комплексы и успешно действуют против беспилотников. Но получается, что беспилотники применяются не против вооруженных сил ДНР/ЛНР, а против гражданских объектов и мирных граждан.

Поэтому диапазон обороны от такого рода оружия будет расширяться и появятся такого рода комплексы, которые будут защищать и гражданские объекты.

- Сейчас подтверждаются прогнозы, что основные провокации Украины будут связаны не столько с Донбассом, сколько с Крымом. Насколько Россия к этому готова?

— Наши спецслужбы, такие как ФСБ, не зря свой хлеб едят. Они работают, выявляют ячейки. И если вдруг им удается что-то совершить, то они быстро находят тех, кто этим занимался — я имею в виду последний случай с подрывом газопроводом. Понятно, что это работа непростая, потому что надо выявить реальных участников, а не пойти по ложному следу. С переменным успехом нам удается эти случаи локализовать.

Конечно, та сторона тоже учится. У нее есть инструкторы из британских сил специальных операций SAF, США их тренирует. Они же недавно хвастались, что подготовили 9 тысяч специалистов диверсионно-разведывательных групп. Они же должны себя проявить. Следовательно, под ударом могут оказаться Крым, приграничные российские регионы и даже Белоруссия. Как раз в сторону Белоруссии часто засылают такие группировки. Но большинство из них либо ликвидированы, либо в процессе ликвидации.