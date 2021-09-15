Уровень синофобии в Казахстане гораздо выше, чем уровень русофобии, и единственным приемлемым вариантом для будущего страны является дружба с РФ. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью Украина.ру

Казахстанская многовекторность может в ближайшее время оказаться под вопросом, считает эксперт.

Россия может быстро и легко выключить Казахстан — Грозин © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Надо понимать, что если взасос подружиться с Китаем, максимум через 30 лет Китай ассимилирует всех казахов. Он это делать умеет. Все станут народом хань. А через 50 лет никто и не вспомнит, что были казахи. И очень важно учесть, что среди всех национальностей РК уровень синофобии гораздо выше, чем уровень русофобии», — говорит эксперт.

Остается вариант дружбы с Россией. Учитывая многовековую историю совместного проживания двух народов и тесные экономические связи, этот вариант является единственно возможным для Казахстана, заключает Гусев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.