Казахстанская многовекторность может в ближайшее время оказаться под вопросом, считает эксперт.
Однополярный мир при лидерстве США умер, и жирная точка в его истории была поставлена во время бегства американцев из Афганистана, Евросоюз смертельно болен, и испытывает интерес к Казахстану лишь как к сырьевому придатку – подчеркивает Гусев. Остается лишь Китай и Россия, но тесная интеграция с Китаем несет угрозу самому существованию страны.
«Надо понимать, что если взасос подружиться с Китаем, максимум через 30 лет Китай ассимилирует всех казахов. Он это делать умеет. Все станут народом хань. А через 50 лет никто и не вспомнит, что были казахи. И очень важно учесть, что среди всех национальностей РК уровень синофобии гораздо выше, чем уровень русофобии», — говорит эксперт.
Остается вариант дружбы с Россией. Учитывая многовековую историю совместного проживания двух народов и тесные экономические связи, этот вариант является единственно возможным для Казахстана, заключает Гусев.
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