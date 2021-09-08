Эксперт уточнил, что у Польши тоже денег не очень сильно много, но все-таки нет государственного долга 19 миллиардов долларов, как в Украине.
По его словам, США и Запад поставляют Польше «Пэтриот» и другие ракетные комплексы, а старое польское вооружение поставляется на Украину.
«Втридорога, а то и в четыре раза, по завышенным ценам впаривают и заставляют брать молодую демократию американское оружие натовских стандартов и образцов. А одновременно старое оружие не просто переплавляют, а утилизируют в боевых условиях — проводят стрельбища по живым людям. И причем тем самым фактически вяжут украинцев кровью», — подчеркнул Артамонов.
В производстве оружия как такового задействован весь потенциал промышленный той или иной страны, вслед за военной подтягивается гражданская техника, делаются открытия, но Украина самостоятельно производить оружия и делать какие-либо открытия просто не в состоянии, заключил собеседник издания.
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