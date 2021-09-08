Превращение Украины в серьезный ресурс войны с Россией стоит больших денег. Поэтому США и Запад нуждаются в перевооружении по натовским стандартам и образцам таких платежеспособных государств, как Польша. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

По его словам, США и Запад поставляют Польше «Пэтриот» и другие ракетные комплексы, а старое польское вооружение поставляется на Украину.

«Втридорога, а то и в четыре раза, по завышенным ценам впаривают и заставляют брать молодую демократию американское оружие натовских стандартов и образцов. А одновременно старое оружие не просто переплавляют, а утилизируют в боевых условиях — проводят стрельбища по живым людям. И причем тем самым фактически вяжут украинцев кровью», — подчеркнул Артамонов.

В производстве оружия как такового задействован весь потенциал промышленный той или иной страны, вслед за военной подтягивается гражданская техника, делаются открытия, но Украина самостоятельно производить оружия и делать какие-либо открытия просто не в состоянии, заключил собеседник издания.

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