Ничего не то что сверхъестественного, но и минимально достойного из военной техники у Украины, к сожалению для нее и к счастью для России, нет и не будет, и Запад ей в этом не поможет, считает военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин Украина.ру

- Александр, мы относимся к украинским войскам с изрядной долей скептицизма, но, может быть, в ходе парада на День независимости вы увидели какие-то образцы техники, к которым России следовало бы отнестись всерьез?

— Такой техники я не заметил. Причем это не только мое личное мнение, а в том числе и западных военных обозревателей. Я сверяюсь, как правило, с аналитическими центрами и Европы, и в том числе США. Ничего даже не то что сверхъестественного, но и минимально достойного у Украины, к сожалению для нее и к счастью для нас, с учетом того, как сейчас себя ведет руководство в Киеве, не наблюдалось.

Вообще парад проходил по очень странному протоколу. Сначала продефилировала пешая составляющая, полки, наземные силы, потом был пролет псевдоукраинской техники, потом после прохода уже бронетехники опять пролет уже натовских союзников. И любопытно, что фактически, и это мнение в том числе и украинских пользователей, мы наблюдали советские старые образцы вооружения.

Судите сами. Ми-9, Ми-24, все семейство «Сушек», Су-25, Су-24, Су-27. Миг старой модели, Ми-29. Это можно продолжить, в том числе транспортная авиация. АН-26, АН-70, один только летный экземпляр, который есть. Знаменитый, бедный, несчастный украинский транспортный АН-225 «Мрия», впервые в 1988 году поднявшийся в воздух, которого больше нет и не будет.

И естественно, на забыть нашего доблестного достойного старика, за которым гоняется НАТО, — это ИЛ-76. Напомню, что НАТО даже свои собственные войска предпочитает возить, когда находят машины, именно на ИЛ-76, у него гораздо выше грузоподъемность, чем у натовского «Геркулеса».

- И что же нам продемонстрировал Зеленский?

— Мне и разбирать тут нечего — ничего нам не продемонстрировал. Были хвастливые громкие заявления о том, какая у них техника. И где она? Если говорить о натовской технике, наверное, нас тоже пытались как-то запугать или удивить, но это четверка польских «Ф-шестнадцатых» ничего не стоит. Эти F-16 тоже старого образца. Эта техника около тридцати лет на вооружении. Это еврофайтеры «Тифуны», или «Тайфуны», как мы любим называть.

Более того, эти еврофайтеры никак с семейством тридцатых последних модификаций и уж тем более с Су-57 сравнить невозможно. Напомню, что во время испытаний эта машина не выдерживала перепад высот, у нее бортовая электроника отключалась.

Зачем показывали все это дело? Господину Зеленскому этот парад, от которого он вроде как три года назад решил отказаться, обошелся в 100 млн гривен. Наверное, это ему было надо. Никому другому, включая военных обозревателей, а там собралась вся королевская рать, не надо было.

- Оцените, пожалуйста, наземную составляющую парада.

— Перед тем как перейти к наземной составляющей, я просто хотел отметить, что уровень подкованности киевских ведущих не просто оставлял желать лучшего, а просто был оскорбителен. Например, когда шел финский контингент, его называли «шведским». Мы помним, что шведы все время владели Финляндией, и фактически получается политический определенный кивок, двусмысленность. Или когда идут латыши, они рассказывали про то, что идут литовцы. Подобных ляпсусов можно приводить множество.

Также в ходе парада была продемонстрирована оскорбительная вещь. Я имею в виду батальон «Айдар», который почему-то назван именем Владимира Мономаха, да простит нам это великий государственный деятель нашего славного прошлого. Плюс к этому мы знаем даже по фильму «Солнцепек», и не только, о том, как себя зарекомендовал «Айдар». Убийствами, изнасилованиями, страшными военными преступлениями. Тем не менее, его бронетехника и машины участвовали в параде.

Военный эксперт Алексей Леонков о том, чем ответит Россия на превращение Украины в угрозу своей безопасности © РИА Новости, Сергей Мамонтов

- А каково состояние украинского флота?

— По военно-морской части парада можно отметить, что продефилировал гордо итальянский эсминец, а украинский флот был представлен одним десантным кораблем и так называемым «москитным флотом». Катерами, которые на девять десятых подаренные американским братом старые списанные.

Американцы шли последними, и уж тут никаких промахов при прохождении парадных коробок никто не допустил. Ну конечно же, звездно-полосатые идут.

Я бы еще отметил беспилотник «Байрактар», который был провезен по площади. Я не буду говорить, что я думаю по поводу этой боевой техники, только упомяну, что «Байрактар» может доставить 250 кг взрывчатки до какой-то позиции и доблестно взорваться в качестве баражирующего боеприпаса. Но все-таки это очень сильно раздутая с точки зрения военного применения величина, хотя бы потому, что артиллерия, которая посылает такие чемоданы со скорострельностью по несколько минут, на сто процентов все «Байрактары» бьет.

Доблестный господин Зеленский нам продемонстрировал этот провоз одного «Байрактара» по площади, только, кстати, украинские ветераны почему-то отметили, что не наблюдают ни «Байрактаров», ни другое чудо техники на фронте. Но неудивительно.

Потому что если брать танк «Оплот», который на самом деле «Т-80, то его иначе сами украинские конструкторы, как такое гордое название, красивое, как «Каннибалом», не называют». А почему? Да очень по простой причине. Потому что этот «Т-80», украинцы называют «Т-84», себя отвратительно продемонстрировал, восьмой пришел на танковом биатлоне Европы, то есть занял последнее место из возможных восьми. И глохнет, имеет много других недоработок конструктивных, но самое главное — собран из старых танков.

То есть это старые советские танки, пылящиеся на складах, сейчас уже на переплавку фактически, из них с бору со сосенке собирают один новый «Оплот». Но, тем не менее, умудрились в юго-восточную Азию около десятка таких машин впарить, правда, нарушив все сроки поставки.

Я бы еще отметил Т-64 БМ «Булат». Красивое название, оно единое для русского и украинского «Булат». Но вот этого Т-64 БМ в боях за Донбасс было потеряно 400 единиц, потому что любой более-менее нормальный комплекс, не только «Корнет», с ним справляется на ура, включая пробой лобовой брони. И вот этот танк продемонстрировать, что конкретно хотели показать тем, что вы несчастный «Булат» с «Оплотом» вытащили на площадь? Кстати, их действительно очень много, и украинские военные их называют «парадными», потому что их показывают на параде, а дальше прячут подальше в смазке.

«Изы» — все-таки это нормальная техника, роботизированные платформы «Т Си Ай-92» американского производства, и это комплексы для рэб-борьбы — для нанесения радиоэлектронных ударов, опять-таки американского производства. Становится ясно, кто заказывает музыку и кто ей командует. Вот, собственно, то, что можно сказать базово про всю эту замечательную технику. Я могу отметить одно. Никакой практической цели этот парад не преследовал, потому что поразить и потрясти кого-то, ну разве только тем, что достали со складов музеев все то, что могли. Причем я говорю это совершенно компетентно. Могу отметить, что по площади дефилировали мотоциклы, санитарные машины аж производства знаменитой фирмы «Рено», белым цветом покрашенные. Ну здорово, молодцы.

- А как вам их "знаменитый" «Нептун»?

— Это та же самая советская ракета Х-35, давно уже снятая у нас с производства. И по тихоходности она, естественно, дозвуковая, и по дальности, и, главное, по боеготовности она ни в какие ворота не лезет. Почему я так говорю? Пусть украинцы меня осудят. Но, ребята, вспомним такой эпизод, когда испытывали этот славный «Нептун» на полигоне, и он не сработал, но этим украинцев не удивишь.

Однажды, как гласит украинская военная молва, эта ракета передумала лететь в цель, развернулась и решила вернуться в точку отправления, то есть туда, откуда ее запустили, только механизм самоликвидации позволил избежать трагедии. Вот такая «замечательная» техника. Тут какие-то комментарии будут излишни.

Я не могу пожелать ничего хорошего оборонке украинской. Да, мысль сильна, мы помним, что Украина действительно была самой передовой республикой в Советском Союзе, и в том числе по машиностроению, и по производству военной техники. Мозги у людей по-прежнему на месте, и действительно украинцы этим сильны. Но я бы не хотел, чтобы эта техника служила киевской хунте. И по-своему могу только с удовлетворением заметить, что режим Зеленского и до этого Порошенко ни в коем разе не продвинул развитие военного дела. Наверное, считает, что ему во всем поможет НАТО.

Военкор Дмитрий Стешин: История о «байрактарах» для ВСУ закончится тем, чем закончилась история о «джавелинах» © Facebook, Дмитрий Стешин

- Если бы США и Запад действительно поставили своей целью превратить Украину в серьезный ресурс войны с Россией, то сколько бы это потребовало времени, какие бы системные реформы им пришлось бы провести, и сколько на это ушло бы денег?

— На мой взгляд, такого не будет никогда. В данном случае я, наверное, повторю логику одного из своих старших товарищей, бывшего главы Первого канала «Одесса», который сейчас, будучи включен в список «Миротворца», находится в России. Он считает, что Запад не интересует развитие военного дела. Кроме разворовывания «Южмаша», кроме попытки сканнибалить, забрать ресурс, который остался с Советского Союза, Запад ничем не интересуется.

- Почему?

— Потому что это дело больших денег. США и Запад нуждаются в перевооружении по натовским стандартам и образцам тех платежеспособных государств, как Польша. У Польши тоже денег не очень сильно много, но все-таки нет государственного долга 19 миллиардов долларов, как в Украине. Они могут платить. Им поставляют, допустим, «Пэтриот» и тому подобные комплексы. А куда девается старое польское вооружение? Да на Украину оно девается. И в этом есть определенные, я бы сказал, остроумные решения. Я, естественно, говорю, остроумные, с точки зрения военного обозревателя, а не человека.

С одной стороны, втридорога, а то и в четыре раза, по завышенным ценам впаривают и заставляют брать молодую демократию американское оружие натовских стандартов и образцов. А одновременно старое оружие не просто переплавляют, а утилизируют в боевых условиях — проводят стрельбища по живым людям. И причем тем самым фактически вяжут украинцев кровью.

Поэтому никогда никто не поставит Украине никакой современной военной техники. В этом никто не заинтересован. Украина и заплатить за это не может. Давайте говорить откровенно.

Если взять какой-нибудь истребитель, не важно какой, это более двух тысяч деталей — это кластер, то есть это целая гроздь производств, начиная со сплавов, с металлов. Тут даже отверченной сборкой никак не ограничишься, потому что даже на этапе отверченной сборки необходимо ставить точные станки.

В производстве оружия как такового задействован весь потенциал промышленный той или иной страны. И тем самым подтягивается гражданская техника, вслед за военной, и делают снова открытия. Не будем говорить о том, насколько сейчас Украина в состоянии делать новые открытия, я не издеваюсь, я просто говорю, что, к сожалению, людей довели. И в этом состоянии ни о каких новых открытиях речи быть не может.

- Один из сценариев возможного наступления ВЗО состоит в том, что они просто-напросто обойдут крупные города — Донецк, Горловку, Новоазовск, — возьмут под контроль границу, и если Россия попробует вмешаться, то со стороны это уже будет выглядеть как откровенная агрессия. Насколько этот сценарий вероятен, и что сделает Россия, если он все-таки реализуется?

— На этот вопрос я бы ответил, опираясь на какие-то знания в области военного дела. Для того чтобы добиться господства и суметь подавить сопротивление ополченцев, необходимо использование тяжелой техники, которое запрещено Минскими договорами и Нормандской четверкой. За этим наблюдает тщательно не только Россия, но и Германия. Я не думаю, что после ухода госпожи Меркель эта позиция поменяется и кто-то будет заинтересован в разворачивании крупномасштабных военных действий на востоке Европы. Я даже не говорю о гуманитарной катастрофе, которую такое разворачивание способно произвести.

Использование тяжелой техники категорически запрещено. Без тяжелой техники взять границы под контроль никаким украинским частям никогда не удастся. Хватает сейчас вооружения у ополченцев, в армии они постоянно проходят переподготовку. Это уже фактически такие спаянные части, боевые. Я внимательно слежу за этой ситуацией.

Кроме того, существует много не наступательной, не агрессивной, не летальной боевой техники, которая может неким образом заставить украинцев отказаться от использования авиации, беспилотников класса «Байрактар» и не только.

Во-первых, если речь идет о беспилотниках, там люди не сидят, поэтому уничтожать беспилотники можно любыми способами — это не есть агрессия против Украины. Что я имею в виду? Если беспилотники будут использованы в обход городов при ударе по станицам, по мирным гражданским пунктам, Россия имеет право на вмешательство — для предотвращения крупномасштабной гуманитарной катастрофы. И никто из украинских пилотов в данном случае не пострадает. Их там нет.

Если брать тяжелую артиллерию — она категорически запрещена. Я думаю, что Нормандская четверка в данном случае выступит единым фронтом. И простите, ради этого не надо делать ничего сверхъестественного — просто применить договора, международные соглашения, которые уже приняты.

Наконец, использование тяжелой авиации можно пресечь при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Мы помним историю несчастного «Дональда Кука», который много раз опростоволосился — сначала в Тихом океане, потом уже в Черноморской акватории. Так вот рэб-удар Россия наносит очень хорошо, и в данном случае будет просто зона запрета полетов, как это называется. То есть откажет вся бортовая авионика, и дай боже, если украинские пилоты при этом сумеют приземлиться.

И при этом, заметьте, я не говорю о том, что кто-то будет специально уничтожать. Но такой сценарий возможен только в том случае, если под угрозой будут находиться жизни сотен тысяч людей. Донбасс — густонаселенная область. Поэтому, как говорится, не надо киевской хунте мечтать. Такого не будет никогда.

- Вы уже упомянули Черное море, и как раз посол России в Великобритании заявил, что если британский корабль снова попробует зайти в наши территориальные воды, то это ему будет сделать гораздо сложнее. Какие мы сделали выводы после этой провокации, и есть ли у нас техническая возможность для того, чтобы отконвоировать это судно в ближайший порт и составить протокол на команду?

— Лишить судно хода можно всегда. Существует масса способов. В случае с британским боевым кораблем они просто не были использованы. Когда нарушитель углубился более чем на милю в наше морское пространство, его просто элементарно пожалели. Потому что, как мы помним, были произведены все необходимые действия, и по курсу корабля, и было ясно, что дальше будет уже просто удар на поражение. Мы следовали протоколу. Я не думаю, что этот протокол поменялся после этого нехорошего инцидента.

Мы начиная с эпохи восьмидесятых, когда впервые был осуществлен таран американского корабля-нарушителя в черноморской акватории, всегда готовы на решительные действия. Подобные действия были и на тихоокеанском флоте, когда была попытка нарушить наши суверенные воды.

Но существуют и более мягкие способы. Радиоэлектронная борьба, то есть отказ всех навигационных систем судна корабля, после чего управлять плавсредствами абсолютно невозможно. Напомню, судна называются только гражданские «плавсредства», а военные только «корабли». Собственно, дальше принуждение при помощи разрушения моторного отсека, и в том числе непосредственная угроза для жизни и здоровья экипажа. Я не думаю, что на борту британского корабля собираются какие-то камикадзе. Доказательства есть.

Напомню, что, после того как дружественные британцам американцы вернулись обратно в Стамбул на борту своего «Дональда Кука», немедленно 12 человек захотели срочно списаться на берег и никогда больше не возвращаться на корабль. Что-то не видно особо боевого и боевитого духа у североатлантического альянса. Умирать им там незачем и не за что.

Поэтому, если покроет авиация сверху, будет боевое сопровождение «МИГом» или «Сушками», не важно, если будут произведены контрольные выстрелы и будет нанесен рэб-удар по кораблю, тогда можно предположить, что эти ребята решили доблестно погибнуть, но даже этого им предоставлено не будет. Лишенный хода корабль легко может быть, старинным термином выражаясь, «взят на абордаж».

Будет произведено дознание, почему корабль себя так ведет — может, там капитан сошел с ума, может, вообще что-то случилось в моторном отсеке, восстание команды. И взятые под контроль плавсредства будут, естественно, доставлены для составления протокола в ближайший порт России. Так что никаких шансов здесь нет. Я вообще считаю, что в черноморской акватории шансов не существует по определению.

- Вы могли бы перечислить конкретные виды вооружения, в которых мы сейчас серьезно превосходим США и НАТО, а в каких мы еще уступаем?

— Если перечислять все виды вооружений, в которых мы превосходим США и НАТО, я бы сказал, что это фактически вся гамма вооружений. Говорю об этом совершенно уверенно.

Во-первых, после 2018 года, когда 1 марта 2018 года послание Федеральному собранию Российской Федерации главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным было произведено, мы знаем о наличии у нас тех видов вооружений, прежде всего гиперзвукового оружия. И в частности, ракета «Авангард», а в том числе и «Кинжал», и «Циркон», коими США просто не обладают даже в перспективе.

Чтобы не быть голословным, сейчас в штате Юта произведено испытание двигателя второй ступени предполагаемой разработки прототипа гиперзвуковой ракеты, которая пока летает с непонятной скоростью. Но пока американцы могут показать только макет этой ракеты. Однажды они пытались выдать гиперзвуковую ракету, вроде бы похожую, как заявлено, на «Авангард», но это была очень смешная конструкция, тоненькая, как игла. То есть фактически без боевого блока, и там может размещаться взрывчатка или что-то подобное. И мало того, когда она была закреплена на корпусе, на пилонах самолета, то обратили внимание, что она деревянная. Я к тому, что это был просто макет. И по этому поводу остается только верить, что они проводят сейчас испытания двигателей второй ступени, но на сегодня у них ничего подобного нет.

Игорь Коротченко о том, как украинскую армию подтягивают к стандартам НАТО © РИА Новости, Михаил Воскресенский

- Если взять наземное оружие?

— Танк «Армата», не по моему заключению, хотя я могу компетентно и долго об этом танке говорить, превосходит американское танкостроение на сегодня на тридцать лет приблизительно. Китайцы дали заключение, что у американцев даже нет сплавов, в том числе и тех марок стали, которые используются при разработке этого танка, при его производстве. Потому что у американцев тяжелые сорта стали. У нас уже есть более легкие марки стали, которые позволяют танку бегать гораздо более резво. Ну, естественно, существует еще и масса других особенностей, начиная от динамической защиты, и т.д., которая как минимум превосходит и ни в чем не уступает даже на уровне Т-90 М1 «Абрамс». Докажу для непрофессионалов элементарно.

«Магин Арбрамс» разработан более сорока лет назад, «Армата» танк последнего поколения, он уже пошел в части. Но и Т-90 показал себя совершенно замечательно. Это как минимум ровня, а то и лучше… только я параметры назову американского танка. У американцев четыре члена экипажа, у нас три. Почему? У нас есть автомат заряжания. Что это доказывает? А то, что у нас автоматизация боевого процесса даже на момент разработки «Т-90» уже была выше американской, а Т-90 был произведен тридцать лет назад как концепт, его, конечно, дорабатывали много раз.

Поэтому можно говорить о том, что у нас есть система класса «Солнцепек», это «Буратино», это «Тосочка», «Тосочка-М». То есть боевые огнеметные системы. Тяжелые огнеметные системы — ТОС, которые просто не имеют равных в мире. Кстати, мы их даже экспортируем, в том числе и в Азербайджан, и не только.