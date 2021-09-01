Если США захотят сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины, вряд ли они будут делать ставку на Дмитрия Разумкова, для них идеальным кандидатом был бы Виталий Кличко, который связан с Евромайданом. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Разумков ждет подходящего момента чтобы хлопнуть дверью и уйти в отставку © Facebook, Кирилл Молчанов Михаил Погребинский ранее выражал мнение, что США окажут Разумкову поддержку, потому что им нужен кто-то более адекватный, чем Зеленский.

«У них есть «свой» политик, который для них более понятен и который имеет связи с американским истеблишментом. Это Виталий Кличко. Он для них удобен. А Разумков — это что-то молодое и непонятное. Кличко прошел Майдан и движется в фарватере «неолиберальных реформ»», — пояснил эксперт.

Поэтому если ставить вопрос, кого поддержат США, то они скорее поставят на Кличко, который в случае объединения с Порошенко имеет неплохие стартовые позиции, уточнил Молчанов.

Разумков мог бы воспользоваться визитом Владимира Зеленского в США в своих интересах только в том случае, если бы он устроил альтернативный визит в Сенат или Конгресс. Вряд ли дело дойдет именно до этого, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.