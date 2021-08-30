Дмитрий Разумков будет пытаться оседлать внутреннюю повестку, но идти против Зеленского с открытым забралом он не будет. Вместо этого он будет постепенно рыть себе политическое будущее, обособленное от Зеленского и его команды, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Украина.ру.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назвать имена депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов. Он также отметил, что Данилову придется извиниться перед депутатами и перед украинским парламентом, если окажется, что никакого давления не было.

Кроме того, Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, что, по его мнению, не СНБО должен определять, кто входит в перечень олигархов.

- Кирилл, зачем Разумкову понадобилось озвучивать этот публичный конфликт с Даниловым именно сейчас?

— Разумков систематически гнет свою линию о том, что у него есть свое собственное мнение, которое отличается от мнения власти. Он выступал против санкций, которые вводил СНБО. Я не исключаю, что Разумков специально идет на конфликт с президентом, чтобы его отправили в отставку, а он бы громко хлопнул дверью и начал свой собственный политический проект.

Он, будучи одним из самых опытных политиков в команде Зеленского, прекрасно понимает, что все тенденции, которые преобладали при власти, пошли по нисходящей. Рейтинги будут падать, а закручивание гаек Зеленским в виде санкций и закрытия телеканалов приведет к тому, что резьба сорвется и само участие в партии «Слуга народа» будет очень токсичным.

Поэтому Разумков пытается набрать популярность в обществе тем, что он против беспредела, за свободу слова и за процедуру, одновременно провоцируя власть, чтобы его отравили в отставку. Он бы хотел стать кем-то вроде жертвы режима.

Сам он в отставку, конечно, подавать не будет, но он хотел бы, чтобы если не сейчас, то хотя бы весной его в отставку отправили.

- Расхождения Разумкова и Данилова в вопросе деолигархизации заключаются лишь в законности этой процедуры, или дело в том, что Данилов контролируется одними олигархами, а Разумков — другими?

— Данилов контролируется Зеленским. Корпоративный конфликт в данном случае вторичен. Просто Разумков цепляется за любые действия, которые осуществляет СНБО, и пытается сказать, что с точки зрения законности тут не все так однозначно, как об этом говорит Данилов.

- Сможет ли Разумков в своих интересах воспользоваться визитом Зеленского в США?

— А как он может им воспользоваться? Он же не устроит альтернативный визит в Сенат или Конгресс. Я не думаю, что дело зайдет так далеко, что он будет отдельные визиты планировать. Но когда Джордж Кент приезжал в Киев, он с ним встречался, причем встречался раньше Зеленского. Поэтому какую-то внутреннюю повестку он попытается оседлать, но идти против Зеленского с открытым забралом он не будет. Он будет постепенно рыть себе политическое будущее, обособленное от Зеленского и его команды.

- Михаил Погребинский ранее выражал мнение, что США окажут Разумкову поддержку, потому что им нужен кто-то более адекватный, чем Зеленский. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Если говорить именно о Штатах, то я сомневаюсь. У них есть «свой» политик, который для них более понятен и который имеет связи с американским истеблишментом. Это Виталий Кличко. Он для них удобен. А Разумков — это что-то молодое и непонятное. Кличко прошел Майдан и движется в фарватере «неолиберальных реформ». Поэтому если ставить вопрос, кого поддержат США, то они скорее поставят на Кличко, который в случае объединения с Порошенко имеет неплохие стартовые позиции.

- Если Разумков вдруг станет президентом, то как он будет вести себя в вопросе Донбасса и российско-украинских отношений? Повторит ли он путь Зеленского, который окончательно скатился в риторику Порошенко?

— Сложно сказать. Но, зная Разумкова, я могу предположить, что как наиболее опытный человек в их команде он наверняка просчитал, что если идти на выборы с одними лозунгами, а потом от них резко отказаться, то тебя это приведет к политической катастрофе и отсутствию перспектив переизбрания на второй срок. С этой точки зрения Разумков будет вести более адекватную политику и не копировать действия Зеленского. Он должен понимать, что если идти тем же путем, то ты получишь тот же результат.

- Нужно ли Разумкову сейчас брать на себя ответственность за происходящее в стране или для него более выгоден имидж «самого адекватного» из представителей власти Зеленского?

— Самое главное для него — не бежать впереди паровоза. Если бы он ушел, громко хлопнув дверью, ещё год назад, он вряд ли смог бы сколотить свою партию, не имея ни финансов, ни поддержки. Он стал бы одним из многих депутатов. Поэтому ему важно выждать правильный момент, чтобы хлопнуть дверью, и чтобы тебя не стали мочить власть имущие. Разумков все делает правильно, позиционируя себя как луч света в этой бездарной власти.