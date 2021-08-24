Российский певец Николай Басков подарил на 74-й день рождения украинской певице Софии Ротару роскошный браслет стоимостью более 2 млн рублей. Об этом 23 августа сообщил Starhit

По данным издания, Ротару отметила день рождения 7 августа в кругу семьи в Италии, в городе Пьетрасанта. А подарок от Баскова певица получила на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Странное фото: Ротару и Басков озадачили сеть © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Николай Басков и София Ротару спели на сцене фестиваля песню «Цветёт малина».

Звезды и ранее нередко выступали в дуэте. Они дружат, Басков даже в шутку делал Ротару предложение выйти за него замуж.

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Фестиваль «Новая волна» проводится в Сочи с 19 по 25 августа.