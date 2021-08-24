По данным издания, Ротару отметила день рождения 7 августа в кругу семьи в Италии, в городе Пьетрасанта. А подарок от Баскова певица получила на фестивале «Новая волна» в Сочи.
Сообщается, что браслет авторства известного бренда, украшен изумрудами и бриллиантами.
Николай Басков и София Ротару спели на сцене фестиваля песню «Цветёт малина».
Звезды и ранее нередко выступали в дуэте. Они дружат, Басков даже в шутку делал Ротару предложение выйти за него замуж.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На «Крымскую платформу» пытались заманить Софию Ротару — СМИ
Фестиваль «Новая волна» проводится в Сочи с 19 по 25 августа.