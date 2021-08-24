В Офисе президента Украины планировали привлечь к продвижению саммита «Крымская платформа» певицу Софию Ротару. Об этом сообщил Telegram-канал «Картель» 23 августа

По данным паблика, Ротару приглашали на саммит по «возвращению» Крыма в качестве гостя, однако певица отказалась.

«Функционеры Офиса президента хотят в дальнейшем подключить Ротару к продвижению "Крымской платформы", но шансов мало», — говорится в сообщении.

Много шума из ничего. «Крымская платформа» как повод пожаловаться на РФ © пресс-служба президента Украины

Ранее на Украине стали предъявлять претензии к Софии Ротару из-за владения недвижимостью в Крыму. В 2019 году Ротару выставила на торги отель Villa Sofia в центре ялтинской набережной. За отель певица хочет 25 миллионов евро.

Вечером 24 августа София Ротару должна принять участие в большом праздничном концерте ко Дню независимости Украины.