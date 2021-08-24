По данным паблика, Ротару приглашали на саммит по «возвращению» Крыма в качестве гостя, однако певица отказалась.
«Функционеры Офиса президента хотят в дальнейшем подключить Ротару к продвижению "Крымской платформы", но шансов мало», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ротару не согласна «идти в политику».
Ранее на Украине стали предъявлять претензии к Софии Ротару из-за владения недвижимостью в Крыму. В 2019 году Ротару выставила на торги отель Villa Sofia в центре ялтинской набережной. За отель певица хочет 25 миллионов евро.
Вечером 24 августа София Ротару должна принять участие в большом праздничном концерте ко Дню независимости Украины.