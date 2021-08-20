Ранее у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело). Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве. Среди требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации «формулы Штайнмайера».
Эксперт считает, что такая акция «Нацкорпуса» могла быть попыткой немножко поднять свои акции в торгах с властью.
«Что касается перспектив лично Билецкого, он будет и дальше торговаться. Он будет ждать осени, рассчитывая, что к тому времени будут еще массовые митинги, он сможет подороже себя продать. Он ждет преференций и гарантий от власти. Маловероятно, что ему предложат высокий пост, учитывая, какая «слава» тянется за «Нацкорпусом», но непубличные торги идут, и это очевидно», — указал Якубин.
В украинском обществе есть запрос на то, чтобы государство вернуло себе монополию на насилие, при желании эти группы можно за несколько дней убрать из политической жизни Украины, но за много лет сложилась такая ситуация, что отдельным представителям власти выгодно их существование, так как они выполняли определенные заказы, заключил собеседник издания.
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