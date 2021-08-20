Украинская власть пытается сделать так, чтобы «Нацкорпус» и другие праворадикальные группировки после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД переподчинились ей и пошли на неформальное сотрудничество. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Эксперт считает, что такая акция «Нацкорпуса» могла быть попыткой немножко поднять свои акции в торгах с властью.

«Что касается перспектив лично Билецкого, он будет и дальше торговаться. Он будет ждать осени, рассчитывая, что к тому времени будут еще массовые митинги, он сможет подороже себя продать. Он ждет преференций и гарантий от власти. Маловероятно, что ему предложат высокий пост, учитывая, какая «слава» тянется за «Нацкорпусом», но непубличные торги идут, и это очевидно», — указал Якубин.

В украинском обществе есть запрос на то, чтобы государство вернуло себе монополию на насилие, при желании эти группы можно за несколько дней убрать из политической жизни Украины, но за много лет сложилась такая ситуация, что отдельным представителям власти выгодно их существование, так как они выполняли определенные заказы, заключил собеседник издания.

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