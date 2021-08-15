Пока со стороны украинских властей нет системной работы по восстановлению монополии государства на насилие. Скорее, власть сама пытается заполучить контроль над «Нацкорпусом» и другими ультраправыми группировками, считает украинский политолог Алексей Якубин

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Украина.ру

В субботу у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело).

Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве. Среди сегодняшних требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации формулы Штайнмайера.

Участники митинга распыляли газ и использовали взрывпакеты, также они кидали в правоохранителей брусчатку. Сообщалось о семи пострадавших полицейских и одном военном.

После потасовки с полицией представители движения направились к предполагаемому месту жительства Владимира Зеленского. Они бросили через забор к территории многоквартирного дома несколько файеров. Также они выкрикивали оскорбления в адрес президента.

Алексей Якубин, отвечая на вопрос, действительно ли речь идет о зачистке «Нацкорпуса», заявил следующее:

- Если бы речь шла о зачистке таких групп, то она началась бы с их руководства. Пока мы видим только отдельные мероприятия в отношении региональных ячеек.

Да, власть понимает, что в обществе есть запрос, чтобы государство вернуло себе монополию на насилие. Но мне все же кажется, что власть пытается сделать так, чтобы эти группы и в частности «Нацкорпус» после отставки Авакова переподчинились ей и пошли на неформальное сотрудничество. И такая акция «Нацкорпуса» могла быть попыткой немножко поднять свои акции в торгах с властью.

К сожалению, я пока не вижу со стороны власти системной работы по восстановлению монополии государства на принуждение. Пока это напоминает попытку власти самой получить контроль над этими группами.

Я также не исключаю, что эта акция могла быть связана с визитом Ангелы Меркель в Киев. Учитывая, что она сначала приедет в Москву к Владимиру Путину, она привезет некий согласованный с США, Германией, Францией и Россией (она же представляет не только себя, но и Нормандский формат), некий согласованный план по газу и «Северному потоку-2» и формуле Штайнмайера и «Минску».

И эта акция может быть использована Зеленским в том смысле, что у нас есть группы, которые выступают против «формулы Штайнмайера». Власть будет использовать картинку этого митинга для того чтобы обосновать, почему украинская власть не хочет идти на реализацию Минских соглашений в том варианте, в котором подготовили Франция и Германия.

Мне кажется, что в Украине спецслужбы все знают про такие группы. Но за много лет сложилась такая ситуация, что отдельным представителям власти выгодно их существование, так как они выполняли определенные заказы. При желании эти группы можно за несколько дней убрать из политической жизни Украины. Так что говорить об их возможности устроить «городскую герилью» я бы не стал.

Что касается перспектив лично Билецкого, он будет и дальше торговаться. Он будет ждать осени, рассчитывая, что к тому времени будут еще массовые митинги, он сможет подороже себя продать. Он ждет преференций и гарантий от власти. Маловероятно, что ему предложат высокий пост, учитывая, какая «слава» тянется за «Нацкорпусом», но непубличные торги идут, и это очевидно.