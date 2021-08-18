«Хотя бы потому, что он и его команда строят модель мононациональной страны, где одна нация (украинцы), один язык (украинский) и один вечный враг (Россия и все русское). Вы очень много хотите от президента, который две недели назад всем этническим русским в ЛДНР предложил перебраться в Россию», — сказал писатель.
Некоторые эксперты утверждают, что Зеленский после отставки главы МВД Арсена Авакова собирается провести на Украине денацификацию. По их мнению, это означает, что он запретит или постарается взять плод контроль все украинские националистические организации типа «Нацкорпуса», С14, «Правого сектора» и другие, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.