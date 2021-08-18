Президент Украины Владимир Зеленский в принципе не может проводить политику денацификации Украины. Об этом сообщил киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Зеленский и денацификация — непересекающиеся прямые © Facebook, Игорь Лесев

Некоторые эксперты утверждают, что Зеленский после отставки главы МВД Арсена Авакова собирается провести на Украине денацификацию. По их мнению, это означает, что он запретит или постарается взять плод контроль все украинские националистические организации типа «Нацкорпуса», С14, «Правого сектора» и другие, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.