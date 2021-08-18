Ситуация с переходом казахского языка на латиницу будет развиваться по сценарию, схожему с тем, как развивались события в Узбекистане, когда там решили провести смену алфавита. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Эксперт пояснил, что после многих лет изменения алфавита узбекского языка страна получила молодые поколения, полностью лишившиеся доступа ко всему объёму информации на кириллице, плюс старшее поколение, лишившееся доступа к информации на латинице.

«Вспомните Ходжу Насреддина: «За двадцать лет кто-нибудь обязательно умрёт — либо эмир, либо ишак, либо я». Как лингвист по образованию однозначно могу сказать, что ничем хорошим переход на латиницу для будущего казахского языка не закончится», — подчеркнул Намовир.

Собеседник издания при этом сомневается, что перевод казахского языка на латиницу будет отменен, слишком много в него было вложено денежных и пиар-средств, слишком много бенефициаров пострадает, если этот денежный поток вдруг прекратится.

Полностью интервью можно прочитать здесь.