В Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Они также заставляют на камеру извиняться людей за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что именно русские основали целый ряд казахских городов.
Эксперт пояснил, что после многих лет изменения алфавита узбекского языка страна получила молодые поколения, полностью лишившиеся доступа ко всему объёму информации на кириллице, плюс старшее поколение, лишившееся доступа к информации на латинице.
«Вспомните Ходжу Насреддина: «За двадцать лет кто-нибудь обязательно умрёт — либо эмир, либо ишак, либо я». Как лингвист по образованию однозначно могу сказать, что ничем хорошим переход на латиницу для будущего казахского языка не закончится», — подчеркнул Намовир.
Собеседник издания при этом сомневается, что перевод казахского языка на латиницу будет отменен, слишком много в него было вложено денежных и пиар-средств, слишком много бенефициаров пострадает, если этот денежный поток вдруг прекратится.
Полностью интервью можно прочитать здесь.