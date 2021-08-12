Если Россия может защищать русских в той или иной стране, то пусть защищает. Если не может, надо в этом честно признаться и создать все необходимые механизмы для скорейшей репатриации наших соотечественников, считает главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir Украина.ру

В Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Они также заставляют на камеру извиняться людей за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что именно русские основали целый ряд казахских городов.

- Илья, это какие-то маргиналы или речь идет о прямом указании/негласном одобрении действующих властей?

— Слава Богу, пока мы не наблюдаем прямых указаний, поощряющих подобные акции. Но лично мне с трудом верится в то, что группа людей могла проводить на протяжении нескольких месяцев подобные «языковые рейды» в разных городах Казахстана, выкладывая всё это в открытый доступ в интернете, набрав к сегодняшнему моменту около 18 тысяч подписчиков на Ютубе, и ни полиция, ни прокуратура, ни КНБ ничего не знали об этом.

Дождемся ли мы какого-то осуждения от казахстанских властей? Всё будет зависеть от реакции Москвы. Будет достаточная реакция — казахстанские официальные власти будут волей-неволей вынуждены реагировать.

- Какова вообще ситуация с использованием казахского языка в быту как среди казахов, так и среди неказахов? Изъявляет ли желание русское население учить его? Есть ли люди, которые уже вообще не говорят по-русски?

— Казахский язык используется в качестве бытового коммуникатора в регионах с преимущественно подавляющим процентом казахского населения — в южных и западных областях республики. Живущие там русские и представители других этносов, как правило, свободно владеют казахским. В большинстве же крупных городов Казахстана, а также на севере и востоке страны, где пока ещё проживает достаточное количество русского/славянского населения, преобладает русский язык. Это сложившиеся естественным образом языковые среды, но, как видите, есть те, кто хотел бы это изменить, не гнушаясь методами. Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Что касается русского населения, то в вопросе изучения казахского языка наличие желания является второстепенным. Казахский язык — это обязательный предмет во всех средних и высших учебных заведениях страны. Его учат все — как казахи, так и неказахи. А вот вопрос степени владения языком лежит в плоскости эффективности методик и уровня преподавания. Ну и мотивация играет не последнюю роль. Когда по сути единственным стимулом к изучению языка является принцип «Учи, или спокойно жить мы тебе на дадим» — это не очень мотивирует на лингвистические подвиги.

Что касается людей, не говорящих по-русски, то такие, безусловно, есть, но сейчас их процент даже меньше, чем в советские времена. На первый взгляд, парадоксальная ситуация, но всё объясняется процессами урбанизации. Как я уже говорил, городская среда в Казахстане по-прежнему преимущественно русскоязычная, и поэтому казахское население из сёл и аулов, перебирающееся в город, овладевает русским языком, чтобы быть конкурентными на городском рынке труда.

- Чем закончится идея о латинизации казахского алфавита и возможна ли отмена этого решения?

— Вспомните Ходжу Насреддина: «За двадцать лет кто-нибудь обязательно умрёт — либо эмир, либо ишак, либо я». Как лингвист по образованию однозначно могу сказать, что ничем хорошим переход на латиницу для будущего казахского языка не закончится.

Думаю, ситуация будет развиваться по сценарию, схожему с тем, как развивались события в Узбекистане, когда там решили провести смену алфавита: годы внедрения и молодые поколения, полностью лишившиеся доступа ко всему объёму информации на кириллице, плюс старшее поколение, лишившееся доступа к информации на латинице.

Что касается того, возможна ли отмена перехода на латиницу, то я лично сомневаюсь в этом — слишком много в него было вложено денежных и пиар-средств, слишком много бенефициаров пострадает, если этот денежный поток вдруг прекратится.

- Правду ли говорят, что именно в западных областях страны живет наиболее национал-патриотическое и агрессивное население?

— Западные области Казахстана — это очень своеобразный и сложный регион. Регион преимущественно мононациональный — подавляющее большинство населения казахи. Плюс это регион-донор — там сосредоточена основная часть казахстанской нефтедобычи, при этом регион трудоизбыточен, рабочих мест недостаточно, поэтому любое сокращение, урезание зарплат, нарушения прав трудящихся, особенно на предприятиях нефтедобычи, вызывают острую протестную реакцию.

Олег Гусев: Украина может предложить Казахстану только комплекс жертвы © Олег Гусев

Что касается агрессивности и национал-патриотических настроений, то они присутствуют в не большей степени, чем в других регионах: проводить параллель, к примеру, с теми же западными регионами Украины было бы совершенно неуместно — это совершенно разные истории.

- Глава Россотрудничества Примаков отметил, что если после подобных акций не будет официальной реакции властей Казахстана, то и ответ не заставит себя ждать. Этой реакции было бы достаточно или Москве следовало бы проявить жесткость?

— Заявление Примакова — это всего лишь мнение одного чиновника и никак не может считаться какой-то реакцией.

Мягкость, нерешительность, неуверенность — во внешней политике синонимы слабости. А слабых никто не любит, не уважает и не считается с ними. Особенно в Азии.

- Ранее посол Казахстана в Киеве Дархан Калетаев в интервью украинскому порталу LegalHub призвал Украину вместе строить китайский «Шёлковый путь» в Европу, минуя Россию. Какова вероятность, что эти проекты будут реализованы?

— В теории можно подобное реализовать, и даже пробовали на практике какие-то тестовые партии, но коммерческая рентабельность подобных маршрутов резко отрицательная. Можно, конечно, что-то делать, если главной мотивацией будет «назло москалям», а не экономическая выгода, но таких дураков в казахстанских властных кабинетах не наблюдается.

- Нужно ли в целом России вывозить всех русских из национальных республик или все же нужно стараться защищать их интересы там?

— Знаете, я не первый год слышу этот вопрос, и не первый раз у меня просят на него ответить. Поэтому, не растекаясь мыслью по древу, скажу так: если Россия может защищать русских в той или иной стране, то пусть защищает: на деле, а не на словах, благо, политический, экономический и прочие инструментарии для этого у России имеются. Ну, а там, где не может, надо в этом честно признаться и создать все необходимые механизмы для скорейшей репатриации наших соотечественников.