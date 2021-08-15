Не США был спровоцирован украинский кризис, но они его использовали на полную катушку. В голове сидела идея Збигнева Бжезинского, что Россия не будет никогда империей, если у неё не будет Украины. Об этом рассказал декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров в интервью изданию Украина.ру

Андрей Сидоров: Украина для США — ресурс, которым можно торговать на переговорах © РИА Новости, Нина Зотина

«Но с другой стороны, есть актив, от которого американцы не откажутся. Украина — это ещё и возможность постоянно держать Россию в напряжении. Так или иначе они нас держат в напряжении через Украину. Поэтому они, может быть, когда-то и ушли бы, но Украина не Афганистан (хотя США и из Афганистана не могли двадцать лет уйти), Украина совершенно не Афганистан, здесь совершенно другая ситуация», — указал Сидоров.

По его мнению, американцы ищут, какой можно использовать ресурс, чтобы превратить Украину в геополитический козырь, но пока Украина таким козырем не является, поскольку реформы не прошли, украинского чуда не происходит, уточнил политолог.

Та помощь, которую оказывает Америка, велика, но Вашингтон прекрасно понимает, что при нынешних тенденциях она должна будет увеличиваться, а это США уже вряд ли себе могут позволить, заключил собеседник издания.

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