В этом смысле США полностью вовлеклись в этот процесс, и сейчас оказываются в ситуации, которая, с одной стороны, предполагает, что Украина не является ресурсом, отсюда договорённости по «Северному потоку-2», чтобы заставить Германию дать определённые гарантии, что Украина будет получать какие-то средства от России при включении новых газопроводных маршрутов, обходящих Украину, пояснил эксперт.
«Но с другой стороны, есть актив, от которого американцы не откажутся. Украина — это ещё и возможность постоянно держать Россию в напряжении. Так или иначе они нас держат в напряжении через Украину. Поэтому они, может быть, когда-то и ушли бы, но Украина не Афганистан (хотя США и из Афганистана не могли двадцать лет уйти), Украина совершенно не Афганистан, здесь совершенно другая ситуация», — указал Сидоров.
По его мнению, американцы ищут, какой можно использовать ресурс, чтобы превратить Украину в геополитический козырь, но пока Украина таким козырем не является, поскольку реформы не прошли, украинского чуда не происходит, уточнил политолог.
Та помощь, которую оказывает Америка, велика, но Вашингтон прекрасно понимает, что при нынешних тенденциях она должна будет увеличиваться, а это США уже вряд ли себе могут позволить, заключил собеседник издания.
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