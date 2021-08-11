Анна Ревякина в беседе с деканом факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андреем Сидоровым о стратегической безопасности, содержании Украины и о том, что планируют США делать с Украиной в дальнейшем

Ярлык от Великого хана. Зачем Зеленский летит в США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк - Андрей, в конце июля в Женеве прошли консультации заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США по стратегической стабильности. Как вы считаете, может ли этот вопрос стать отправной точкой для налаживания сотрудничества России и США?

— Во-первых, тут два момента. Первый момент, который определяет возможности такого сотрудничества. Иными словами, что каждая из стран подразумевает под понятием «сотрудничество». Разговор, судя по отчёту, который дал Сергей Рябков, шёл о стратегической стабильности. Стратегическую стабильность можно понимать как узко, так и широко. В узком плане это, конечно, та договорная база по контролю над вооружениями, которая существовала и была разрушена. Здесь возможно обсуждение вопросов о включении новых договоров, о заключении договоров, которые могут прийти на место тех, которые были разрушены. Договор по открытому небу, договор о ракетах средней и меньшей дальности и тому подобное. То есть я говорю о самой возможности обсуждения всего круга, связанного с вооруженческой проблематикой: с новыми видами вооружений, с гиперзвуком и тому подобное, с судьбой СНВ-ІІІ. Понятно, что пять лет пройдут очень быстро, и этот вопрос встанет.

Если же говорить в широком плане, то здесь вопрос касается сотрудничества, которое может быть по урегулированию ряда взаимно раздражающих конфликтов и так далее.

По узкому кругу такие переговоры возможны. По широкому же кругу наше сотрудничество в нынешних условиях практически невозможно, если говорить о восстановлении отношений.

Если говорить в контексте Украины, то здесь вряд ли может быть изменение c американской стороны. Да, для США есть определённое обременение со стороны Украины, но, тем не менее, Украина является для них определённым ресурсом, которым можно торговать с Россией, как ракеты средней дальности и тому подобное. Я не думаю, что любая американская администрация, хоть Байдена, хоть следующая, пойдёт на какие-либо серьёзные размены. Весьма возможно, что отношения улучшатся, если мы пойдём на ухудшение отношений с Китаем, на довольно существенное ухудшение отношений с Китаем. Но мы же этого не сделаем.

По определённым видам вооружений, ограничений мы можем договориться, по широким же вопросам стратегической стабильности как возможности налаживания сотрудничества вряд ли.

- Неоднократно американцы обвиняли Россию в кибератаках. Как вы считаете, Андрей, почему Вашингтон не принимают предложение Москвы о сотрудничестве в сфере кибербезопасности? С 2015 года американской стороне было направлено шесть предложений запустить такое взаимодействие.

Николай Злобин о вмешательстве России в выборы и о роли Украины во внешней политике США © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается кибербезопасности, у меня есть серьёзная уверенность в том, что США пойдут на такие договорённости только в том случае, если изменится наше положение в киберпространстве. Если мы приблизимся по уровню к Китаю, например, с которым можно будет договариваться, у них есть Huawei, они делают и железо, и программное обеспечение, у них есть свои социальные сети, эти социальные сети распространяются по всему миру. У России же всего этого нет. Практически Россия в каждом базовом элементе в киберпространстве в настоящее время уязвима. У нас нет общемировых ресурсов, которые мы могли бы использовать.

- Андрей, а как же то, что Россию обвиняют в хакерских атаках?

— Да, американцы обвиняют нас в хакерских атаках… Имеются талантливые программисты, которые способны проводить их либо от имени государства, либо от своего имени. Но они есть не только у нас, они есть и в Китае, и в Европе, и в Индии.

К сожалению, ощутимого российского присутствия в современном киберпространстве я не чувствую. Особенно в публичном киберпространстве. Поэтому американцы договариваться с нами на данном этапе по этому вопросу не будут, а вот по гиперзвуку будут, потому что они отстают по гиперзвуку. Зачем американцам договариваться по киберпространству, если они чувствуют, что они здесь более сильны? Учитывая то, что интернет и многие сети практически ими контролируются, железо производится на тех заводах, которые аффилированы с американскими компаниями или находятся в партнёрских с ними отношениях, американцам незачем связывать себя по рукам, если у них нет такой необходимости.

- Недавно были названы имена двух кандидатов на должность посла США на Украине: Энтони Годфри и Даниел Розенблюм. Какой курс на Украине будет реализовывать каждый из них, если возглавит американскую дипмиссию в Киеве?

— Администрация Байдена сейчас использует довольно серьёзных дипломатов. Наш разговор с вами, Анна, начался с упоминания Сергея Рябкова, а с американской стороны была Венди Шерман — заместитель госсекретаря США Энтони Блинкена. Она 1949 года рождения, достаточно опытный дипломат. Перед этим за несколько дней она вела переговоры с заместителем китайского МИД.

Энтони Годфри говорит на русском языке, он вообще полиглот, в своё время занимался Россией, является послом США в Сербии, но я бы присмотрелся ко второму кандидату. Даниел Розенблюм специалист по Центральной и Южной Азии. В своё время он кое-что писал, нас он знает хорошо, он занимался Евразией, отчасти он занимался и нами, но основное его направление — это, конечно, пять государств Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Если будет назначен Даниел Розенблюм, то надо понимать, что он хорошо знает действия России в Центральной Азии, в ходе своей работы он отслеживал это. Его назначение, мне думается, будет иметь определённый фокус на отношениях между Россией и Украиной. Особенно после запуска «Северного потока-2», поскольку сложится новая геополитическая ситуация, и здесь как раз человек, обладающий довольно серьёзным опытом дипломатической работы в странах, которые являются союзниками России или близки России, бесспорно, будет этот опыт использовать.

Если сравнить Розенблюма с Годфри, то я предположу, что опыта у Годфри не только в дипломатических, но и в партнёрских, экономических отношениях с нашими партнёрами гораздо меньше. Если будет сделана ставка на то, что украино-российскими отношениями нужно будет заниматься более плотно, то Розенблюм в этом контексте более знаковая фигура.

- Украина входит в пятёрку стран, получающих наибольшее финансирование США. Как вы считаете, что Соединённые Штаты Америки собираются делать с Украиной в дальнейшем?

— Считается, что Украина получает около 750 миллионов долларов со стороны США, это достаточно большой объём средств. Мне думается, что у Соединённых Штатов главная идея проста. Дело в том, что Украина попала в сферу влияния США неожиданно, они не готовились к этому. В 2014 году Барак Обама заявлял о себе как о первом тихоокеанском президенте Америки, это была правильная позиция. Как и правильная была позиция у Буша-старшего, который говорил, что главный соперник США — Китай. Но всё время США отвлекались то на Ближний Восток, то на другие регионы, всё время шло отвлечение от главного направления противодействия Китаю. Не случайно Трамп полностью сосредоточился на Китае, даже игнорировал уколы со стороны других государств.

Дмитрий Дробницкий: США уже стыдно за постмайданную Украину, но они не знают, что с ней делать © РИА Новости, Нина Зотина

Соединённым Штатам Америки точно так же, как и Украина в 2014-м, не нужна была Ливия в 2011 году, но Америка поддержала союзника. Хотя там большую роль играли французы. Ровно так получилось и с Украиной. Не американцами был спровоцирован этот конфликт, но американцы его использовали на полную катушку, в голове сидела идея Збигнева Бжезинского, что Россия не будет никогда империей, если у неё не будет Украины. И в этом смысле американцы, конечно, полностью вовлеклись в этот процесс. И сейчас оказываются в ситуации, которая, с одной стороны, предполагает, что Украина не является ресурсом, отсюда договорённости по «Северному потоку-2», чтобы заставить Германию дать определённые гарантии, что Украина будет получать какие-то средства от России при включении новых газопроводных маршрутов, обходящих Украину. И Ангела Меркель от имени Германии дала это обязательство.

Но с другой стороны, есть актив, от которого американцы не откажутся. Украина — это ещё и возможность постоянно держать Россию в напряжении. Так или иначе они нас держат в напряжении через Украину. Поэтому они, может быть, когда-то и ушли бы, но Украина не Афганистан (хотя США и из Афганистана не могли двадцать лет уйти), Украина совершенно не Афганистан, здесь совершенно другая ситуация. На мой взгляд, американцы ищут, какой можно использовать ресурс, чтобы превратить Украину в геополитический козырь. Пока что Украина таким козырем не является. Реформы не прошли, украинского чуда не происходит, поэтому американцам необходимо Украину как-то содержать, а содержать сейчас американцы не могут. Та помощь, которую оказывает Америка, велика, но Вашингтон прекрасно понимает, что при нынешних тенденциях она должна будет увеличиваться, а это США уже вряд ли себе могут позволить.