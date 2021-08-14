В Киргизии русских специально никто не притесняет. Это единственная среднеазиатская страна, где русскому языку присвоен официальный статус. По всем законодательным актам для русских там самая лучшая среда. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Вячеслав Володин. Он отметил, что это не первый случай, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты также предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.

Русофобия в Киргизии носит индивидуальный характер, но это было и пять, и десять лет назад, а то, что на это стали обращать внимание, — это хорошо, считает эксперт.

«По крайней мере, за нынешнего лидера проголосовали 80% граждан, хотя на выборах проголосовало наименьшее за всю историю число избирателей. За ним народ. Он приезжал в Сочи, встречался с президентом России, никаких негативных комментариев с двух сторон не было, Россия обещала выполнить взятые на себя до переворота обязательства по экономическим проектам. Здесь обе стороны понимают друг друга и не имеют претензий. Понятно, что отдельные проявления русофобии портят эту благостную картину и требуют определенного вмешательства. Русофобия должна быть наказуема. Не важно, где это происходит. В столице постсоветской русофобии Киеве или в относительно спокойной Киргизии», — уточнил Грозин.

Страна, которая абсолютно зависима от Москвы, должна каким-то образом культивировать в своих гражданах если не уважительное, то нормальное и спокойное отношение к России. Чтобы там не было дискриминации по национальному, языковому и религиозному принципу, это сделать реально, заключил собеседник издания.

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