Если гипотетически представить, что на Украине при нынешних властях нашлось несколько людей из числа научного сообщества, которые решили предоставить стране ядерный статус будут приняты все меры со стороны Запада для пресечения этого процесса. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: Если Украина попытается восстановить свой ядерный потенциал, Запад и Россия уничтожат её © РИА Новости, Владимир Трефилов Давид Арахамия заявил, что фатальной ошибкой Украины и лично её первого президента Леонида Кравчука был отказ от ядерного оружия.

Эксперт считает, что речь может пойти даже о физическом уничтожении тех, кто попытается воссоздавать ядерный потенциал с привлечением соответствующих спецслужб, опыт Израиля и других стран, как уничтожают подобных лжеучёных, которые пытаются таким авантюристам дать ядерное оружие, известен очень хорошо.

«Поэтому я могу сказать, что никто этого не допустит, и не исключаю, что если Киев будет идти по пути создания ядерного оружия, то Запад совместно с Россией будет решать украинский вопрос силой оружия, то есть проведут спецоперацию, в ходе которой украинские власти с участием западных и российских военных будут сметены, центры, которые будут пытаться создавать ядерное оружие, — ликвидированы, а территория Украины будет взята под контроль и превращена в протекторат», — уверен Сивков.

Сегодня вообще никаких предпосылок к возврату Украине ядерного статуса нет: там нет ни научных школ, ни промышленного потенциала, ни потенциала ракетостроения, ни даже потенциала авиастроения, чтобы хотя бы на самолёте доставить куда-нибудь ядерную бомбу. Там нет ничего, заключил собеседник издания.

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