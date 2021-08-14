Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фатальной ошибкой Украины и лично её первого президента Леонида Кравчука был отказ от ядерного оружия.
Эксперт считает, что речь может пойти даже о физическом уничтожении тех, кто попытается воссоздавать ядерный потенциал с привлечением соответствующих спецслужб, опыт Израиля и других стран, как уничтожают подобных лжеучёных, которые пытаются таким авантюристам дать ядерное оружие, известен очень хорошо.
«Поэтому я могу сказать, что никто этого не допустит, и не исключаю, что если Киев будет идти по пути создания ядерного оружия, то Запад совместно с Россией будет решать украинский вопрос силой оружия, то есть проведут спецоперацию, в ходе которой украинские власти с участием западных и российских военных будут сметены, центры, которые будут пытаться создавать ядерное оружие, — ликвидированы, а территория Украины будет взята под контроль и превращена в протекторат», — уверен Сивков.
Сегодня вообще никаких предпосылок к возврату Украине ядерного статуса нет: там нет ни научных школ, ни промышленного потенциала, ни потенциала ракетостроения, ни даже потенциала авиастроения, чтобы хотя бы на самолёте доставить куда-нибудь ядерную бомбу. Там нет ничего, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.