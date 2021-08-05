В видеоинтервью изданию Украина.ру заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков оценил шансы Украины на восстановление статуса ядерной державы и рассказал, как на это отреагируют Запад и Москва

- Константин Валентинович, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фатальной ошибкой Украины и лично её первого президента Леонида Кравчука был отказ от ядерного оружия. Действительно ли можно назвать это решение фатальной ошибкой и как сложилась бы судьба страны, если бы Украина осталась ядерной державой?

— Фатальных ошибок у украинского руководства было более чем достаточно, и оно продолжает их совершать. Украина действительно имела достаточный потенциал ядерного оружия, это были не самые новые ракеты, тем не менее, они имели достаточную дальность стрельбы, это были евростратегические ракеты, которые несли серьёзные мегатонны боеприпасы, в том числе кассетные боеголовки. Такие же ракеты имелись у Белоруссии. Азаров указал на невежество Арахамии в вопросе ядерного оружия © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эти ракеты украинские, скажем, сепаратисты по отношению к остальному Советскому Союзу целенаправленно их уничтожали, причём дело доходило до анекдотических случаев, когда, стремясь не допустить старта ракет, на крышки пусковых шахт загоняли трактора, полагая, что их масса не позволит ракете стартовать. Видимо, люди даже приблизительно не представляли, о чём идёт речь, поскольку, если бы нужно было открывать шахту, то система подъёма не заметила бы этого трактора и просто снесла бы его.

Эти ракеты уничтожили, причём уничтожили по инициативе украинских властей и под давлением их кураторов из США, так что уничтожение этих ракет было не фатальной ошибкой, а следствием конкретной, целенаправленной и осмысленной политики украинских властей и лично первого президента Украины Кравчука и его американских кураторов по уничтожению ядерного потенциала страны.

Что касается гипотезы, если бы эти ракеты остались на Украине. Скорее всего, при тех властях, при той элите всё ядерное оружие было бы доведено до состояния, когда его нужно было срочно демонтировать из-за несоблюдения элементарных правил хранения, это в лучшем случае, в худшем случае Украина начала бы продавать боеголовки на сторону, подобных примеров более чем достаточно.

Избавление от этого оружия — большая удача для всего мира и для тех же Соединённых Штатов Америки, поскольку ядерное оружие могло бы уже оказаться в руках всевозможных террористов. Из гигантов — в нищету. Что построили на Украине за минувшие 20 лет

Что касается возможности Украины создать ядерное оружие или поддерживать его в исправном состоянии. В настоящее время таких возможностей у Украины нет. Украина, когда стала суверенной страной, имела промышленный потенциал, значительно превосходящий потенциал объединённой Германии того времени. Если говорить о военно-промышленном потенциале Украины, на момент распада СССР он превосходил практически любую из стран Европы, включая Францию. По судостроению Украина могла производить всю линейку кораблей: от авианосцев до малых кораблей. Украина могла производить космические аппараты, межконтинентальные баллистические ракеты тяжёлого класса, именно на Украине производилась знаменитая «Сатана», не говоря уже о ракетах меньшего класса. Украина могла производить всю линейку самолётов: начиная с тяжёлых военно-транспортных (Ан-225, Ан-224 там производились), а потом наладить на базе Антоновского КБ производство других самолётов. Из всей линейки того, что было, Украине и то, видимо, героическими усилиями руководства завода удалось сохранить предприятие «Мотор Сич», которое производило авиадвигатели. И всё.

На Украине были великолепные мощности по производству автобусов, тяжёлых грузовых автомобилей, легковых автомобилей. Кто мешал вывести на мировой уровень Запорожский автомобильный завод за счёт кооперации с иностранными предприятиями? В Узбекистане Daewoo смогли это сделать, здесь — нет.

Таким образом, то, что происходило на Украине на протяжении 30 лет, — это тотальное уничтожение всего промышленного комплекса. Сегодня Украина — это страна третьего мира, даже ещё хуже: научных школ нет, промышленности нет, атомные электростанции благодаря крайнему идиотизму украинских политиков комплектуются тепловыделяющими элементами Westinghouse, которые не подходят к реакторам советского производства, которые теперь чреваты очередными Чернобылями. На Украине уничтожены авиапромышленность, ракетостроение и судостроение — практически полностью. Если люди присвоили все эти предприятия, то начали бы строить супертанкеры, если не хотели строить авианосцы, которые могли бы приносить сумасшедшую прибыль. Эксперт объяснил, чем закончится затея об использовании американских реакторов на украинских АЭС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но все те люди, которые пришли на Украине, — это бандиты, воры и мошенники времён советской поры, Порошенко — сынок такого же, который сидел. Они в принципе ничего создавать не могли, они в принципе не могли поддерживать то, что было. Их психология сводилась к одному: всё продать налево, получить куш и спрятать за рубежом. Вот на этой логике они просуществовали 30 лет, поэтому на Украине нет ничего. Это менталитет тех существ — я не считаю нужным называть их людьми.

- Возвращаясь к заявлению Арахамии, он сказал, что если бы Украина обладала ядерным оружием, то могла бы шантажировать всех. Зачем создавать такой имидж европейской Северной Кореи?

— До европейской Северной Кореи Украине как до Луны. Северная Корея, существуя в условиях полной изоляции, сумела создать полноценную линейку ракетно-ядерного оружия, производить межконтинентальные баллистические ракеты, создать ядерный потенциал и обеспечить свою защиту. Ядерный эксперимент с политическим подтекстом. Украина стала испытательным полигоном для США © commons.wikimedia.org, Victor Korniyenko

Что касается Арахамии и прочей нечисти, то перспектив, пока на Украине существуют такие арахамии в качестве депутатиков, нет никаких, надо это чётко понимать. Украина в сегодняшнем состоянии уже представляет огромную угрозу, причём не столько России, сколько Европе.

- Если Украина, чисто гипотетически, всё-таки попытается вернуть себе ядерный потенциал, как быстро эту попытку пресекут? Мы видим давление Запада на Иран, например.

— Я могу сказать только одно — сегодня вообще никаких предпосылок к возврату Украине ядерного статуса нет: там нет ни научных школ, ни промышленного потенциала, ни потенциала ракетостроения, ни даже потенциала авиастроения, чтобы хотя бы на самолёте доставить куда-нибудь ядерную бомбу. Там нет ничего.

Если гипотетически представить, что на Украине при нынешних властях нашлось несколько идиотов из числа научного сообщества, которые решили предоставить стране ядерный статус и начали над этим работать, то, смею вас заверить, что будут приняты все меры со стороны Запада для пресечения этого процесса, вплоть до физического уничтожения тех, кто попытается воссоздавать ядерный потенциал с привлечением соответствующих спецслужб. Опыт Израиля и других стран, как уничтожают подобных лжеучёных, которые пытаются таким авантюристам дать ядерное оружие, известен очень хорошо. Поэтому я могу сказать, что никто этого не допустит, и не исключаю, что если Киев будет идти по пути создания ядерного оружия, то Запад совместно с Россией будет решать украинский вопрос силой оружия, то есть проведут спецоперацию, в ходе которой украинские власти с участием западных и российских военных будут сметены, центры, которые будут пытаться создавать ядерное оружие, — ликвидированы, а территория Украины будет взята под контроль и превращена в протекторат.