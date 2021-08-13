В криворожском супермаркете Varus 12 августа прямо на посетителей обрушился потолок. Одного пострадавшего госпитализировали с подозрением на травму спины, сообщил Telegram-канал «Украина в шоке»

На Майдане в Киеве обвалился потолок в подземном переходе — фото © Стрингер произошел в мясном отделе магазина. Торговую точку сразу же закрыли на ремонт.

Пользователи в сети высказали предположения, что обрушение стало результатом некачественно сделанного ремонта несколько лет назад. Другие полагают, что дело в крупной бытовой технике, которую расположили на втором этаже, и перекрытие просто не выдержало веса холодильников.

По словам представителя торговой сети Александра Шутя, после обрушения руководство вместе с подрядчиком проверили навесные потолки во всех магазинах сети. Он заверил, что по результатам «можем уверенно утверждать, что все элементы в наших магазинах надежно закреплены и безопасны для клиентов и сотрудников». Сеть инициировала взыскание материального ущерба с подрядчика.