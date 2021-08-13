Инцидент произошел в мясном отделе магазина. Торговую точку сразу же закрыли на ремонт.
Пользователи в сети высказали предположения, что обрушение стало результатом некачественно сделанного ремонта несколько лет назад. Другие полагают, что дело в крупной бытовой технике, которую расположили на втором этаже, и перекрытие просто не выдержало веса холодильников.
По словам представителя торговой сети Александра Шутя, после обрушения руководство вместе с подрядчиком проверили навесные потолки во всех магазинах сети. Он заверил, что по результатам «можем уверенно утверждать, что все элементы в наших магазинах надежно закреплены и безопасны для клиентов и сотрудников». Сеть инициировала взыскание материального ущерба с подрядчика.