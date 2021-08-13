Сценаристы демарша спортсменки Кристины Тимановской могли намеренно ее выбрать по созвучию с фамилией Светланы Тихановской, заявил в интервью изданию Украина.ру лидер создающейся белорусской партии «Союз» Сергей Лущ

«Когда в деле появилась политика, сразу стала очевидна первопричина поведения Тимановской — желание придать своей неудавшейся карьере новый импульс», — сказал Лущ.

Он отметил, что серьезного резонанса ситуация с Тимановской в белорусском обществе не вызвала.

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Ранее стало известно, что представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях. Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК). Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.