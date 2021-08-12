Президент Белоруссии подтвердил, что угроза с украинского направления вполне реальна и что белорусская армия готова к адекватному ответу на любую попытку Киева перенести театр военных действий на территорию Белоруссии, напомнил лидер создающейся белорусской партии "Союз" Сергей Лущ

- Сергей, какой отклик в белорусском обществе нашла ситуация со спортсменкой Тимановской? Как белорусы отнеслись к ее демаршу на Олимпийских играх, отъезду в Польшу, к продаже серебряной медали?

— Говоря по правде, какого-то серьезного резонанса ситуация с Тимановской в белорусском обществе не вызвала и тому есть много причин. Во-первых, до сих пор про Тимановскую никто в стране не знал, так как она была спортсменкой что называется «со скамейки запасных».

Не исключено, что сценаристы инцидента намеренно выбрали спортсменку с фамилией созвучной с той, что имеет лидер выехавшей за рубеж группы оппозиционеров, чтобы как раз повысить интерес к теме. Когда в деле появилась политика, сразу стала очевидна первопричина поведения Тимановской — желание придать своей неудавшейся карьере новый импульс.

К тому же, Тимановская не первая белорусская спортсменка, кто за последний год ушел в оппозицию. Уверен, что Запад сфокусировано работал именно по этому контингенту, зная какое значение спорту придает глава Беларуси, и как эмоционально он воспримет измену государству данной категории белорусских граждан. В общем, все действия в этой истории слишком симптоматичны (критическое обращение к тренерскому составу через Интернет, прошение о политическом убежище без веских причин, выбор Польши в качестве страны нового проживания), а потому белорусы спокойно отнеслись к случившемуся, как к инфоповоду одного дня.

Вячеслав Шарапов: Тема Тимановской в Беларуси иссякла, как и прозападное бчб-движение © Facebook, Вячеслав Шарапов

- Серьезно ли в Белоруссии воспринимают возможность участия белорусских праворадикалов, которые прошли войну в Донбассе, в обострении внутриполитической ситуации в Белоруссии?

— Безусловно, все лица, засветившиеся в качестве участников военных действий на Украине, поставлены правоохранительными структурами республики на особый учет. Уверен, мониторинг ведется вообще по всем персоналиям прошедшим специальное обучение или получившим практику политического экстремизма на Украине, а не только по имеющим отношение к военным операциям.

Собственно, во время недавнего «большого разговора» президент Беларуси подтвердил, что угроза с украинского направления вполне реальна и, что белорусская армия готова к адекватному ответу на любую попытку Киева перенести театр военных действий на территорию Беларуси.

- Улучшилось ли положение тех общественных активистов, которые воевали в Донбассе на стороне ополчения, после Беломайдана и понимания властями опасности белорусских праворадикалов, которые воевали на стороне Киева?

— К сожалению пока, у нас не делят белорусов воевавших на Украине на тех, кто держал сторону Киева, и тех, кто был за ополченцев. Все проходят по статье «наемничество». Вместе с тем, белорусские власти стараются не муссировать данную тему, потому что такое уравнивание не найдет понимания среди большинства белорусских граждан.

Согласно недавно проведенному интернет- опросу не менее 70% белорусов поддерживают утверждение о том, что белорусы, украинцы и русские представляют единый народ. В то же время, половина граждан Беларуси считают, что украинское руководство отстаивает интересы внешних кураторов.

При таком раскладе общественного мнения судить одной мерой противоборствующие в Украине силы, конечно, не правильно. Думаю, по мере ухудшения отношений между Киевом и Минском, а такая тенденция четко просматривается, принципы работы наших силовиков с означенным контингентом будут меняться в пользу ополченцев.

- Появилась ли в итоге после всех политических катаклизмов возможность для свободного формирования в Белоруссии пророссийских организаций? Если да, то они уже появились?

— Процессу формирования в Беларуси пророссийских организаций особых препятствий со стороны властей не было. Правда, и содействия не наблюдается. То есть отношение руководства страны к этим процессам двусмысленное — вроде бы нет открытого противодействия, но и положительные примеры отсутствуют.

А законы таковы, что любой инициативе можно вполне формально отказать в обретении субъектности. Поэтому, пророссийские организации есть и не мало. Но все они находятся в каком-то периферийном состоянии, которое не дает им возможности стать полноценным участником политических процессов. Надеюсь, что с принятием нового закона о политических партиях, чье появление ожидается осенью сего года, что-то в этом плане изменится в лучшую сторону для пророссийских общественно-политических сил.