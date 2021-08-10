Заявления о том, что Россия прямо сейчас прекратит транзит газа через Украину – глупости и пропаганда. Но то, что «Газпром» собирался сокращать транзит газа через Украину, это общеизвестный факт. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Сергей Макогон заявил, что Газпром отключает компрессорные подстанции и готовится физически отрезать трубу, идущую на Украину, остановив полностью транзит. Он также говорил, что «Газпром» полностью, на 100% перекроет транзит, не дожидаясь 2024 года.

В любом случае, транзит через Украину упадет, поскольку Украина не является для «Газпрома» государством, привлекательным в качестве транзитера или партнерским, и уже не будет, скорее всего, подчеркнул эксперт.

«Об этом писали в корпоративных изданиях «Газпрома», об этом заявлял Миллер несколько лет назад. Это не новость, это намерения «Газпрома», которые уже имели место», — указал Марунич.

Прямо сейчас Киев для исправления ситуации уже ничего не сделает, но после окончания срока текущего контракта можно попытаться подписать какой-то новый контракт с приемлемыми условиями для двух сторон, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.