Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Газпром отключает компрессорные подстанции и готовится физически отрезать трубу, идущую на Украину, остановив полностью транзит. Он также говорил, что «Газпром» полностью, на 100% перекроет транзит, не дожидаясь 2024 года.
В любом случае, транзит через Украину упадет, поскольку Украина не является для «Газпрома» государством, привлекательным в качестве транзитера или партнерским, и уже не будет, скорее всего, подчеркнул эксперт.
«Об этом писали в корпоративных изданиях «Газпрома», об этом заявлял Миллер несколько лет назад. Это не новость, это намерения «Газпрома», которые уже имели место», — указал Марунич.
Прямо сейчас Киев для исправления ситуации уже ничего не сделает, но после окончания срока текущего контракта можно попытаться подписать какой-то новый контракт с приемлемыми условиями для двух сторон, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.