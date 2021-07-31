С каждым днем становится очевиднее, что принятые ранее Киевом решения по закупкам и транзиту газа дали лишь краткосрочные выгоды, в перспективе они сулят только потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

На голландской газовой бирже TTF в последние дни рекордно растут цены на газ. Они перевалили уже за $500 за тысячу кубометров и продолжают подъем. Для украинской экономики это плохо, так как стоимость газа на внутреннем рынке законодательно привязана к ценам на европейских биржах.

На биржах говорят, что безумный рост цен на газ в ЕС вызван ситуацией на азиатских биржах, где газ стоит еще выше — февральские контракты уже торгуются по цене свыше $600 за тысячу кубометров. Однако украинские чиновники обвиняют «Газпром» — тот якобы не хочет бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, из-за этого цены на газ в Европе и растут.

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo - Дмитрий, как вы считаете, насколько эти обвинения соответствуют действительности?

— Ну, это же глупости. Если посмотреть на статистику поставок, то видно, что «Газпром» перевыполняет план в первом полугодии по поставкам газа в европейские страны. Поэтому обвинять можно только себя, поскольку в государстве Украина приняли такое законодательство, которое сделало импортный паритет ориентиром для цен.

Могли бы как-то изменить его, что-то сделать, но поскольку этого сделано не было, импортный паритет стал ориентиром для украинской биржи, и вся промышленность покупает по цене этой биржи. И если так пойдет дальше, то цена уже будет не 15,5 грн за куб, а 16, 17… Таковы реалии, что делать.

- Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Газпром отключает компрессорные подстанции и готовится физически отрезать трубу, идущую на Украину, остановив полностью транзит. Как вы это прокомментируете?

— Человек сказал то, что есть. Это не новая история. Об этом Алексей Миллер, глава «Газпрома», заявлял еще два-три года тому назад. Еще до подписания действующего контракта на транзит газа через Украину он предупреждал, что будет снижаться транзит через Украину, и избыточные мощности будут выводиться из эксплуатации. Это будет происходить в любом случае, это естественный, неизбежный процесс.

Мне кажется, что то, что может сделать украинский оператор ГТС — это подготовиться, оптимизировав свою транспортную работу к тем объемам транзита, которые будут после 2024 года.

- Макогон говорил, что «Газпром» полностью, на 100% перекроет транзит, не дожидаясь 2024 года…

— Это глупости, такого не будет — это же пропаганда. Но то, что «Газпром» собирался сокращать транзит газа через Украину, это общеизвестный факт. Об этом писали в корпоративных изданиях «Газпрома», об этом заявлял Миллер несколько лет назад. Это не новость, это намерения «Газпрома», которые уже имели место.

В любом случае, транзит через Украину упадет. Украина не является для «Газпрома» государством, привлекательным в качестве транзитера или партнерским, и уже не будет, скорее всего. Это маловероятно.

«Северный поток – 2»: Осталось уложить 1% труб, «Газпром» обещает увеличить поставки газа в Европу после запуска проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock - Как вы считаете, что Украина могла бы сделать сейчас, чтобы хоть как-то исправить ситуацию?

— Прямо сейчас уже ничего не сделаешь, но после окончания срока текущего контракта можно попытаться подписать какой-то новый контракт с приемлемыми условиями для двух сторон. Но для этого Киев, а точнее, глава оператора ГТС Украины должен предложить «Газпрому» конкурентные привлекательные условия транзита через украинскую территорию.

Поскольку будут избыточные мощности транзита вне Украины, нужно будет сделать так, чтобы украинские условия были привлекательными — это самое основное. Именно этим должно заниматься украинское руководство — нефтегазового комплекса и газотранспортной системы в том числе.